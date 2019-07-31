"Путін завтра нападе": військовий експерт заговорив про масовий призов у ЗСУ

Інформація про концентрацію російської військової техніки біля кордонів з Україною має на меті відновлення в Україні масового призову на військову службу.

"Це продовження старої пісні "Путін завтра нападе", – заявив OBOZREVATEL військовий експерт Олег Жданов.

"У нас зараз практично катастрофа з укомплектованістю Збройних Сил, ми наближаємося до межі втрати боєздатності. Тому по всіх засобах масової інформації відродилися розмови про те, що треба терміново повертати призов на військову службу", – пояснив він.

За словами експерта, свого часу в Генштабі ЗСУ озвучувалася ідея скоротити кількість бригад, "але такий крок в період перманентного стану війни в країні не буде сприйнятий суспільством". Тоді в Генштабі пішли іншим шляхом: почали вирішувати завдання пошуку особового складу, яким можна укомплектувати бригади. "А де взяти особовий склад? Треба організувати масовий призов. А щоб організувати масовий призов, потрібен привід", – переконаний Жданов.

Російська військова техніка біля кордонів України в Ростовській області РФ Instagram _fuzzy_duckling_

За його оцінками, в Генштабі планують "бабахнути восени масштабний призов і спробувати заткнути дірки, але це викличе соціальний вибух в країні".

Коментуючи інформацію про те, що нібито біля кордонів з Україною сконцентровані великі військові сили РФ, експерт нагадав: "Від Мурманська до Ростова боєздатного 220 тисяч. А поблизу України, практично на нашій території, як стояли 8-а і 20-а польова армія, так і стоять, плюс угруповання військ в Білорусі. Порядку 80-83 тисяч, включно з Кримом і Придністров'ям".

Жданов також констатував, що "сьогодні Російська Федерація не в змозі укомплектувати ці війська новими зразками озброєнь". "Вони знімають зі складів, з тривалого зберігання, стару техніку. Наприклад, Т-12 – це гармата 1970-х років. Танкам Т-62 по 70 років. Щоб привести ці знаряддя в боєздатний стан, їм потрібен, як мінімум, капітальний ремонт".

І, нарешті, експерт розповів про те, що "в Росії та ж проблема, що і у нас: різке падіння чисельності збройних сил".

Як писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилася безліч публікацій про те, що Росія стягує до кордону України військову техніку старого зразка. Озброєння має ознаки тривалого зберігання на складах.

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