Путін заморозив створення ударного угруповання проти України, – Жданов

Створення двох військових баз в Білгородській області Росії практично заморожено з 2017 року.

Якщо ці бази будуть повністю сформовані, їх можна буде розглядати як потенційне ударне угруповання біля кордонів України. Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Накопичення техніки і озброєння на них немає. 20-я польова армія, яка повинна дислокуватися на основі цих баз, сформована тільки на рівні оперативного штабу. Є кілька сотень офіцерів штабу армії, в їх розпорядженні всього одна танкова бригада чисельністю до 4 тисяч осіб" , – повідомив він.

За словами експерта, роботи з формування баз були практично заморожені 2017 року, коли почалося формування Росгвардіі.

У той же час Жданов підкреслив: якщо бази будуть створені, Україні доведеться враховувати цей факт при плануванні оборонних операцій і підвищувати обороноздатність країни.

Експерт також звернув увагу на те, що угруповання військ РФ, що розташовано біля кордонів України по периметру близько 3,5 тисячі кілометрів з боку Білорусі, Придністров'я і Криму, налічує близько 85 тисяч військовослужбовців і не збільшувалося з 2015 року.

Як писав OBOZREVATEL, в НАТО висловили стурбованість будівництвом військової бази Росії біля кордонів України. Літаки Іл-76 ВКС Росії перекинули особовий склад і військову техніку розвідувальних підрозділів з Тверської області на аеродроми в Краснодарському краї і Ростовській області, яка межує з Україною.