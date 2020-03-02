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2 березня • оновлено в 17:27
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/ Розслідування

Путін задумав "узаконити" окупацію Криму поправкою до конституції

1.8т
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Президент Росії Володимир Путін виступив з пропозицією внести до конституції країни-агресорки поправку про заборону відчуження територій і про спадкоємність РФ щодо СРСР.

Як передає ІА REGNUM, про це 2 березня повідомив спікер нелегітимної Держдуми В'ячеслав Володін.

"Є (поправка про відчуження території. – Ред.)... РФ забезпечує захист свого суверенітету і територіальної цілісності. Дії, за винятком... демаркації та редемаркації державного кордону РФ із суміжними державами, спрямовані на відчуження частини території РФ, а також заклики до таких дій заборонені", – сказав спікер російської Держдуми.

Володимир Путін

Володимир Путін

"24 канал"

Примітно, що автором ідеї про закріплення в конституції РФ неможливості відчуження територій є народний артист Росії Володимир Машков. Таким чином окупанти сподіваються вирішити питання з "вікном можливостей" щодо Курильських островів, а також тимчасово окупованого українського Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Особи
В`ячеслав Володін Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Державна Дума Росії
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hunt andres
hunt andres
Старая новость. Вопрос решенный. Расходимся, чубатые, по мазанкам)
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Ирина Фил
Ирина Фил
Вот прикольно, сами себе законы пишут, на мировое законодательство начхать вообще:)))))
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Виня Ксения
Виня Ксения
Пусть теми поправками пуйло подотрется.
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