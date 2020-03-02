Путін задумав "узаконити" окупацію Криму поправкою до конституції

Президент Росії Володимир Путін виступив з пропозицією внести до конституції країни-агресорки поправку про заборону відчуження територій і про спадкоємність РФ щодо СРСР.

Як передає ІА REGNUM, про це 2 березня повідомив спікер нелегітимної Держдуми В'ячеслав Володін.

"Є (поправка про відчуження території. – Ред.)... РФ забезпечує захист свого суверенітету і територіальної цілісності. Дії, за винятком... демаркації та редемаркації державного кордону РФ із суміжними державами, спрямовані на відчуження частини території РФ, а також заклики до таких дій заборонені", – сказав спікер російської Держдуми.

Володимир Путін "24 канал"

Примітно, що автором ідеї про закріплення в конституції РФ неможливості відчуження територій є народний артист Росії Володимир Машков. Таким чином окупанти сподіваються вирішити питання з "вікном можливостей" щодо Курильських островів, а також тимчасово окупованого українського Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше член комітету Ради федерації Росії з міжнародних справ Олексій Кондратьєв анонсував ухвалення в РФ спеціального закону, який унеможливить повернення захоплених нею територій інших країн, включно з українським Кримом.

Нагадаємо, виступаючи з посланням до Федеральних зборів 15 січня, Путін оголосив про початок конституційної реформи.

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