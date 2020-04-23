"Путін введи війська?" В СБУ оцінили "великодній демарш" священиків в розпал COVID-19

Рішення священиків УПЦ МП проводити богослужіння на Великдень, незважаючи на карантин через COVID-19, нібито не пов'язане з впливом Росії.

Про це повідомила ведуча ток-шоу "Право на владу" Наталія Мосейчук в прямому ефірі у четвер, 23 квітня.

Вона розповіла, що обговорила порушення заходів безпеки в храмах з одним з офіцерів СБУ, запитавши, чи не була це спеціально спланована диверсія.

Наталія Мосейчук скріншот, "Право на владу"

Вона зазначила, що в мережі користувачі висловлюють думки, що багато священиків проігнорували карантин в очікуванні жорсткої реакції від влади, щоб "говорити про утиски православ'я і потім міг би бути сценарій "Путін, введи війська".

"Ми нічого такого, що б говорило про руку Москви, ми в даному випадку не знайшли. Про те, що б говорило про вплив на Московський патріархат, ми нічого такого не знайшли. Підозрюю, що це не державницька політика", – привела Мосейчук слова офіцера.

Великдень-2020 на Святогірській лаврі hromadske.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив – продовження пов'язано з тим, що пік захворюваності очікується 3-8 травня