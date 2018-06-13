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"Путін введи війська": у "ДНР" поскаржилися на банду Суркова

2.4тЧитати новину російською

В "ДНР" звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням ввести війська проти банди помічника глави Кремля Владислава Суркова.

"Нічого не зрозумів. Який Сурков? Яке звернення? "ДНР"- це ж "незалежна республіка", Росії ж там немає", - пожартував журналіст і блогер Денис Казанський у своєму Twitter, опублікувавши відповідний лист.

"Всі нещастя відбуваються в результаті політики керівництва РФ по відношенню до Донбасу: волевиявлення, зафіксоване "всенародним референдумом" так і не було визнано, а пізніше ставленики Суркова узурпували владу в "ДНР", скориставшись мінських угодами, які підписали без будь-яких повноважень" , - поскаржилися в листі.

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В "ДНР" відзначили, що банда помічника Путіна перетворила окупований Донбас на зону "тотального грабунку і корупції, порушення елементарних громадянських прав і свобод".

"Просимо ввести війська РФ на всю територію "ДНР" для захисту населення, здебільшою частиною якого є росіяни", - попросили Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 травня в ЗМІ з'явилася інформація про можливий відхід Суркова. 14 травня повідомили, що відповідний указ вже прийшов з апарату адміністрації президента РФ.

Однак, 13 червня Путін підписав указ про перепризначення Суркова своїм помічником.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінВладислав Сурков
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкт
терористи "ДНР"
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