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/Розслідування

"Абсолютно вбивчо": Україну попередили про радикальний крок Путіна

23.4тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін може створити для нового президента України Володимира Зеленського "критичні умови", зокрема, піти на військову ескалацію.

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський журналіст Олександр Риклін. За його словами, головна причина полягає в тому, що "для Путіна подальше перебування всередині того порядку денного, що склався на сьогодні, абсолютно вбивчо".

"Сьогодні багато експертів вважають, що найближчим часом відбудеться цементування статус-кво, жодних різких рухів чекати не треба, всі будуть вичікувати... Але я, якщо чесно, в цьому не впевнений. Такого оптимізму я не поділяю", – зауважив він.

Володимир Путін у державному льотно-випробувальному центрі імені Чкалова

Володимир Путін у державному льотно-випробувальному центрі імені Чкалова

Офіційний сайт президента Росії

Журналіст переконаний: оскільки Зеленський – "не функція, а людина", а "з живими людьми у Путіна проблеми", він "не розуміє, що робити, він не знає, як із цієї ситуації вирулювати".

Зокрема, Риклін вважає, що розмови із Зеленським про мінський формат і дотримання його "виглядають не просто смішними, а якимись дурними". "Коли людина говорить якісь живі конкретні речі, а ти йому кажеш про мінський формат, це навіть не викликає жодної жорсткої реакції, а просто якусь гидливість", – зауважив журналіст.

Виходячи з цього, він прийшов до висновку, що "Путіну доведеться якимось чином цей порядок денний ламати, а в руках у нього не так багато інструментів – тільки ескалація". "Я думаю, що він може спробувати створити Зеленському некомфортну ситуацію, з огляду на його недосвідченість управління державою в кризовій ситуації. Тобто якісь зовсім критичні умови", - припустив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Риклін заявив: Володимир Зеленський стане для Володимира Путіна "набагато більшою проблемою", ніж його попередник – Петро Порошенко.

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Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфлікт
Особи
Олександр РиклінВолодимир ПутінВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина готова к войне с росийскими выплядками окупантами! Крым и Донбасс Украина! война до полной победы!
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Да-да, опять Путин нападет.
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
плюгавый царек пукистана: да я...да мне...да у меня...да я вам всем звездюлей дам!
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