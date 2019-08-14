Путін візьме воду для Криму силоміць? Озвучений прогноз

Якщо Російській Федерації не вдасться домовитися з Україною про постачання дніпровської води в анексуваний Крим, Кремль може розглядати можливість реалізації силового сценарію.

"Держава-агресор виношує плани силових дій ще з 2014 року". Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив юрист-міжнародник, екс-представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин.

"Для них стратегічним є захоплення Каховської греблі, тієї частини Північно-Кримського каналу, яка знаходиться на материковій території", – сказав він.

Володимир Путін на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі Офіційний сайт президента РФ

У той же час Бабин зауважив, що наслідки такого кроку будуть катастрофічними: "Якщо вони хочуть війни, якщо вони хочуть того, що неминуче настане після ескалації агресії на цих територіях – припинення існування російської держави – ну, що ж, це їх вибір. Вони несуть за це відповідальність".

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Як писав OBOZREVATEL, окупаційна "влада" анексованого Криму заявила про бажання вступити в переговори з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпро.

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