Україна дала жорстку відповідь на появу потяга Путіна в Криму: що буде окупантам

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України російськими окупантами, які запустити залізничний рух по Керченському мосту.

Про це повідомили в Telegram-каналі органу після здійснення рейсу пасажирським потягом Санкт-Петербург – Сімферополь.

"Сьогодні, 25 грудня 2019 року, прокуратура АР Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України компанією "Гранд-Експрес" (ч. 1 ст. 332 КК України)", – сказано в повідомленні.

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У прокуратурі Криму запевнили, що в ході досудового розслідування буде дана правова оцінка незаконним діям посадових осіб компанії перевізника, а також незаконному запуску залізничного сполучення між РФ і Кримським півостровом, оскільки такі дії країни-окупанта грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, свідчать про нехтування загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 грудня президент Росії Володимир Путін відкрив рух потягів по незаконно побудованого Кримському мосту на анексований півострів. Перший потяг вирушив через Керченську протоку.

Вранці 25 грудня російські пропагандисти відзвітували, що потяг із Санкт-Петербурга прибув до Сімферополя.

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