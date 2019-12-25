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25 грудня • оновлено в 12:12
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/ Розслідування

Україна дала жорстку відповідь на появу потяга Путіна в Криму: що буде окупантам

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Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України російськими окупантами, які запустити залізничний рух по Керченському мосту.

Про це повідомили в Telegram-каналі органу після здійснення рейсу пасажирським потягом Санкт-Петербург – Сімферополь.

"Сьогодні, 25 грудня 2019 року, прокуратура АР Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України компанією "Гранд-Експрес" (ч. 1 ст. 332 КК України)", – сказано в повідомленні.

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Україна дала жорстку відповідь на потяг Путіна в Крим

Україна дала жорстку відповідь на потяг Путіна в Крим

РИА Новости

У прокуратурі Криму запевнили, що в ході досудового розслідування буде дана правова оцінка незаконним діям посадових осіб компанії перевізника, а також незаконному запуску залізничного сполучення між РФ і Кримським півостровом, оскільки такі дії країни-окупанта грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, свідчать про нехтування загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 23 грудня президент Росії Володимир Путін відкрив рух потягів по незаконно побудованого Кримському мосту на анексований півострів. Перший потяг вирушив через Керченську протоку.

  • Вранці 25 грудня російські пропагандисти відзвітували, що потяг із Санкт-Петербурга прибув до Сімферополя.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський міст Крим
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдомо MAHДАйнутое бидлo, жестко может принять колено локтевую позу и ждать помощи с запада...
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Mckay Dave
Mckay Dave
Наш паровоз, вперед лети, в Коммуне остановка. Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка! :)
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Крым Андрей
Крым Андрей
Гыыыы))) Жёстко пукнула? Или жестко погрызла прутья забора? А может она жестко кинулась головой в лужу?
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