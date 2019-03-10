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Путін вичікує: в Україні спрогнозували наступну атаку Росії

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Наступний напад Росії точно відбудеться в момент найбільшої слабкості України.

Таку заяву зробив народний депутат від БПП, голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв на своїй сторінці в Facebook. На його думку, зараз, коли ударні батальйонні групи уздовж російсько-українського кордону вже сформовані, новим приводом повинен стати штучно створений внутрішній безлад.

"Коли російськомовні матюкливі тітушки в уніформах під виглядом українських націоналістів нападають на поліцію, а стоїть за цим один політичний інтерес, який або не читав українську історію столітньої давності, або навпаки, ще гірше – дуже добре вивчив. І в кожен такий момент бронетехніку за поребриком починають прогрівати – про всяк випадок", – написав Ар'єв.

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Володимир Путін

Володимир Путін

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві і Черкасах в суботу, 9 березня, під Адміністрацією президента відбулися зіткнення між поліцейськими та представниками Нацкорпуса, які влаштували протестну акцію у зв'язку з корупційним скандалом в оборонній сфері України.

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Особи
Володимир Ар'євВолодимир Путін
Місце
Україна
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Обозреватель..милочка...рассказал бы нам график наименьшей слабости Окраины....Разве Окраина из гавна выныривала???когда??
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Andreevski Andrey, В гамне всю жизнь РАИССИЯ, всю свою историю. В 19 веке на западе люди в университетах учились, научные открытия совершали, к стате в Украине в Киево - Могилевской акалемии, в Черновицком и Львовских универах тоже, если бы не Украина вы бы и читать книги не научились, так как книгопечатанье с Украины пошло, и это один тебе маленький пример, москаль немытый, метро строили с небоскребами, а у вас лохов крепостное право было. Так кто это в жопе?
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
А врачи что сказали нацисты, мозга у вас окончательно не будет?)))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Михайлов Александр, Так это про РАИССИЮ Черчель сказал:"Будущие фашисты это те кто будут себя именовать антифашистам", а это как не крути ПАРАШАСТАН,
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Пигин Макс
Пигин Макс
Больше АДА!!! Пусть скачущее стадо баранов боится "полномасштабного вторжения" и не задаёт неудобных вопросов!
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