Путін вичікує: в Україні спрогнозували наступну атаку Росії

Наступний напад Росії точно відбудеться в момент найбільшої слабкості України.

Таку заяву зробив народний депутат від БПП, голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв на своїй сторінці в Facebook. На його думку, зараз, коли ударні батальйонні групи уздовж російсько-українського кордону вже сформовані, новим приводом повинен стати штучно створений внутрішній безлад.

"Коли російськомовні матюкливі тітушки в уніформах під виглядом українських націоналістів нападають на поліцію, а стоїть за цим один політичний інтерес, який або не читав українську історію столітньої давності, або навпаки, ще гірше – дуже добре вивчив. І в кожен такий момент бронетехніку за поребриком починають прогрівати – про всяк випадок", – написав Ар'єв.

Володимир Путін ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві і Черкасах в суботу, 9 березня, під Адміністрацією президента відбулися зіткнення між поліцейськими та представниками Нацкорпуса, які влаштували протестну акцію у зв'язку з корупційним скандалом в оборонній сфері України.

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