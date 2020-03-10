Путін у 2014 році йшов на Київ, Харків і Донецьк: Турчинов розкрив масштаби агресії Росії

Навесні 2014 року була висока загроза вторгнення Російської Федерації на територію не тільки Криму і Донбасу, а й Київської, Чернігівської, Харківської та Сумської областей.

Про це в інтерв'ю "Крим. Реалії" розповів колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

План Путіна із вторгнення в Україну Скріншот відео

"Найголовніша загроза вже була не Крим. Ця загроза була Київ. Тобто, Генштаб визначив найбільш небезпечні напрямки. Це Чернігівська, Київська, Харківська, Сумська (області. – Ред.) і Донецьк", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

російський військовий аналітик Павло Фельгенгауер вважає, що Росія може почати військову ескалацію не тільки на Донбасі, але і зайняти Полтаву, Суми та Харків. За його словами, російський Генштаб все ще цікавить вихід до Дніпра на всій його довжині.

А журналіст Віталій Портников писав, що в разі ослаблення України президент РФ Володимир Путін може зважитися на захоплення Донецької, Луганської та Харківської областей повністю вже у 2020 році.

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