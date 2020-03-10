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10 березня • оновлено в 13:56
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Путін у 2014 році йшов на Київ, Харків і Донецьк: Турчинов розкрив масштаби агресії Росії

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Навесні 2014 року була висока загроза вторгнення Російської Федерації на територію не тільки Криму і Донбасу, а й Київської, Чернігівської, Харківської та Сумської областей.

Про це в інтерв'ю "Крим. Реалії" розповів колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

План Путіна із вторгнення в Україну

План Путіна із вторгнення в Україну

Скріншот відео

"Найголовніша загроза вже була не Крим. Ця загроза була Київ. Тобто, Генштаб визначив найбільш небезпечні напрямки. Це Чернігівська, Київська, Харківська, Сумська (області. – Ред.) і Донецьк", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • російський військовий аналітик Павло Фельгенгауер вважає, що Росія може почати військову ескалацію не тільки на Донбасі, але і зайняти Полтаву, Суми та Харків. За його словами, російський Генштаб все ще цікавить вихід до Дніпра на всій його довжині.

  • А журналіст Віталій Портников писав, що в разі ослаблення України президент РФ Володимир Путін може зважитися на захоплення Донецької, Луганської та Харківської областей повністю вже у 2020 році.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Олександр Турчинов
Місце
Україна
Тег
РНБО
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фил филька
фил филька
2 простых вопроса: зачем? и почему не пошел? или куринажёппа продолжение своей сказки еще не придумал?)))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, но подумайте своей головой, сделайте усилие, ну зачем Росии завоевывать Украину? Чтобы вас кормить? России и устранение нищеты и разрухи в Крыму дорого обходится. Приходится там и дороги строить, и школы, детсады, набережные, парки, больницы, электростанции и проч... Если хотите, чтобы Россия у вас навела порядок, то становитесь в очередь. Будете за Крымом, Донецком и Луганском.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
стою на асфальте в лыжи обутый,или лыжи не едут,или я ебтурчинов
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