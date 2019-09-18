"Досить загравати з ворогом!" Генерал закликав Україну до активних дій на Донбасі

Український генерал заявив, що потепління відносин України з Росією немає, незважаючи на заяви українського МЗС.

Таку думку у коментарі OBOZREVATEL висловив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан. За його словами, РФ продовжує "тупо стояти на своєму".

"Росія відмовляється зустрічатися у нормандському форматі, бо вона тупо стоїть на формулі Штайнмайєра і хоче, щоб ми додали до Конституції особливий статус Донбасу", – заявив він.

Відповідаючи на запитання, як, на його думку, можна припинити війну на Донбасі, генерал наголосив: у питанні досягнення миру принциповий аспект полягає в тому, "на яких умовах, за рахунок кого". У цьому контексті він зауважив: "Безумовно, Заходу хотілося б якнайшвидше ліквідувати цю ситуацію, а за чий рахунок – не так уже й важливо".

ЗСУ мають перейти до активної оборони, переконаний генерал Богдан Instagram uaf_general_staff

Він назвав три необхідні умови. Перша така: "Без включення у нормандський формат США і Великобританії Україні там буде дуже важко. Вони є підписантами Будапештського меморандуму і гарантували нашу безпеку".

Друге – "посилення санкцій щодо Росії", третє – "перехід на фронті до активної оборони".

"Досить загравати з ворогом, який вбиває наших синів і дочок, який готується до нових наступальних дій", – наголосив він.

І додав: "За даними нашої розвідки, на лінії фронту у 2-3 рази збільшується російський військовий контингент, концентруються озброєння і військова техніка".

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава МЗС України Володимир Пристайко заявив, що нібито бачить певне потепління у відносинах із Росією. У відповідь на це спікер російського МЗС Марія Захарова заявила: "Я не впевнена, що намітилися позитивні зрушення. Тобто взагалі нічого немає. Тому мені тут вам навести як позитив нема чого".

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