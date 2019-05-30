"Путін – сухопутний щур": Соколова рознесла Росію через трибунал щодо моряків

Українська журналістка Яніна Соколова назвала Росію головним піратом світу після того, як країна-агресор проігнорувала вимогу Міжнародного трибуналу ООН з морського права звільнити полонених українських моряків.

Також вона нагадала окупантам, що після таких випадів їх судна також не застраховані від подібних НП в морі. Жорстку критику Росії телеведуча озвучила в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Відмовляючись виконувати рішення Морського трибуналу ООН, Росія стає найголовнішим піратом на планеті Земля. Ну, хоч в чомусь ви наддержава, знімаю свій капелюх. Ви ж розумієте, що тепер будь-яке ваше судно в будь-яких водах нічим не захищене?" – сказала Соколова.

Яніна Соколова Скріншот відео

"У вас тепер в центрі Москви величезна піратська каравела. Правда, у неї замість якоря Мавзолей, який досі тягне вас на дно і не дає зрушити з місця. Ваш летючий "Дзержинець", корабель-привид п'ятої економіки в світі під управлінням неадекватного сухопутного щура мчить в прірву міжнародної ізоляції. І команда цієї посудини залишає легкий бриз здивування", – додала вона.

Після цього Соколова дотепно охарактеризувала панівну верхівку Росії, примірявши піратські образи на президента Росії Володимира Путіна, його прес-секретаря Дмитра Пєскова, прем'єр-міністра Дмитра Медведєва і міністра оборони Сергія Шойгу.

"На цій команді вже ніде чорної мітки ставити, вітрила санкцій роздмухують вони, а на цингу без іспанських лимонів хворієте ви. Але вам необов'язково йти на дно разом із цими "джентельменами удачі". Поки наші моряки у вас в заручниках, ви всі в заручниках у цієї морської капусти із золотим годинником", – звернулася Соколова до звичайних росіян.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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