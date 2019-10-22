Путін скоро може атакувати: офіцер озвучив прогноз

Офіцер запасу, волонтер і журналіст Мирослав Гай заявив про загрозу розширення військової агресії Російської Федерації щодо України.

"Причому, у відносно короткі терміни", – сказав він у блозі OBOZREVATEL.

Однією з ознак підготовки Росії до агресивних дій він назвав акцію в окупованому Луганську за приєднання до Росії.

"Можливо, найближчим часом на нас чекають нові рішення і нові дії РФ щодо Донбасу. Як ми знаємо, вони завжди перед новим випадком воєнної агресії проводять подібні "гуманітарні" спецоперації, щоб легалізувати свої подальші дії", – зауважив офіцер.

Найближчим часом нас чекають нові рішення і нові дії РФ щодо Донбасу, припустив Гай

Офіцер переконаний, що спільно з попередніми рішеннями Кремля, зокрема, щодо спрощення процедури отримання російського громадянства громадянами України, акція в Луганську є ознакою "легітимації анексії" окупованих українських територій.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Мирослав Гай заявив: "Росія продовжує посиленими темпами готуватися до великої війни". "Путін вирішив вийти з міжнародної угоди, яка спрямована на захист цивільного населення у військових конфліктах. Мова йде про додатковий Протокол до Четвертої Женевської Конвенції 1949 року", – пояснив волонтер.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!