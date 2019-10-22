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22 жовтня • оновлено в 23:37
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/ Розслідування

Путін скоро може атакувати: офіцер озвучив прогноз

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Офіцер запасу, волонтер і журналіст Мирослав Гай заявив про загрозу розширення військової агресії Російської Федерації щодо України.

"Причому, у відносно короткі терміни", – сказав він у блозі OBOZREVATEL.

Однією з ознак підготовки Росії до агресивних дій він назвав акцію в окупованому Луганську за приєднання до Росії.

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"Можливо, найближчим часом на нас чекають нові рішення і нові дії РФ щодо Донбасу. Як ми знаємо, вони завжди перед новим випадком воєнної агресії проводять подібні "гуманітарні" спецоперації, щоб легалізувати свої подальші дії", – зауважив офіцер.

Найближчим часом нас чекають нові рішення і нові дії РФ щодо Донбасу, припустив Гай

Найближчим часом нас чекають нові рішення і нові дії РФ щодо Донбасу, припустив Гай

Офіцер переконаний, що спільно з попередніми рішеннями Кремля, зокрема, щодо спрощення процедури отримання російського громадянства громадянами України, акція в Луганську є ознакою "легітимації анексії" окупованих українських територій.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Мирослав Гай заявив: "Росія продовжує посиленими темпами готуватися до великої війни". "Путін вирішив вийти з міжнародної угоди, яка спрямована на захист цивільного населення у військових конфліктах. Мова йде про додатковий Протокол до Четвертої Женевської Конвенції 1949 року", – пояснив волонтер.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Мирослав Гай Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
..офицер запаса,волонтер..аж страшка..дыбылы б.дь ,точно.
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Белый господин
Белый господин
Быстрее бы уж. Надоело читать эти предупреждения. Волки-то все не идут. Я вообще понять не могу, для чего Путину нужна эта территория? Объясните, кто в теме?
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Mega Death
Mega Death
В схроны , сукины дети..))
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