Режим президента Росії Володимира Путіна спрямований не тільки на розграбовування і наживу на корупційних схемах, а й провокування нової світової війни.

Таким чином Кремль хоче помститися Заходу за перевагу і зайняти його місце, зазначив у статті для "Ехо Москви" російський публіцист Андрій Піонтковський.

"Сьогодні неможливо не бачити, що на світовій арені режим Путіна послідовно руйнує систему правових стримувань і обмежень на міжнародне насильство і тим самим зіштовхує людство до нової світової війни. Путінська правляча кліка – це не банальні корупціонери і злодії. Це корупціонери і злодії, які вважають себе вершителями доль людства, покликаними і здатними змінити хід світової історії", – написав він.

Володимир Путін "24 канал"

Піонтковський підкреслив, що нинішня влада Росії не може змиритися з пострадянськими реаліями і визнати їх. Саме тому путінський режим не просто хоче повернути під контроль Москви незалежні країни пострадянського простору, а й взяти реванш за програш СРСР у "третій світовій" (холодній) війні із Заходом. Головною ідеєю Путіна є помста і приниження Заходу за програш Росії в ХХ столітті.

"Кремль прагне не просто змусити Захід "піти зі світової історії". Він має намір "викинути з історії" саме те, що зробило сучасний світ незрівнянно гуманнішим, ніж він був сто років тому. Путінський Кремль одержимий ідеєю нав'язати світу власні уявлення про "правильний" світопорядок". Про таку собі "нову Ялту", в якій сильні ділитимуть між собою народи і держави на зони їх імперського диктату", – зробив висновок Піонтковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Піонтковський також заявив, що Росія таємно запустила потужну ядерну програму на чолі з президентом Володимиром Путіним. На його думку, своєю агресією проти однієї з держав НАТО в Балтії Кремль розраховує втягнути блок в масштабне військове зіткнення, а потім примушувати до капітуляції.

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