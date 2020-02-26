Головна Новини
26 лютого • оновлено в 18:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Путін штовхає людство до нової світової війни – Піонтковський

3.2т
Читати матеріал російською

Режим президента Росії Володимира Путіна спрямований не тільки на розграбовування і наживу на корупційних схемах, а й провокування нової світової війни.

Таким чином Кремль хоче помститися Заходу за перевагу і зайняти його місце, зазначив у статті для "Ехо Москви" російський публіцист Андрій Піонтковський.

"Сьогодні неможливо не бачити, що на світовій арені режим Путіна послідовно руйнує систему правових стримувань і обмежень на міжнародне насильство і тим самим зіштовхує людство до нової світової війни. Путінська правляча кліка – це не банальні корупціонери і злодії. Це корупціонери і злодії, які вважають себе вершителями доль людства, покликаними і здатними змінити хід світової історії", – написав він.

Володимир Путін

Володимир Путін

"24 канал"

Піонтковський підкреслив, що нинішня влада Росії не може змиритися з пострадянськими реаліями і визнати їх. Саме тому путінський режим не просто хоче повернути під контроль Москви незалежні країни пострадянського простору, а й взяти реванш за програш СРСР у "третій світовій" (холодній) війні із Заходом. Головною ідеєю Путіна є помста і приниження Заходу за програш Росії в ХХ столітті.

"Кремль прагне не просто змусити Захід "піти зі світової історії". Він має намір "викинути з історії" саме те, що зробило сучасний світ незрівнянно гуманнішим, ніж він був сто років тому. Путінський Кремль одержимий ідеєю нав'язати світу власні уявлення про "правильний" світопорядок". Про таку собі "нову Ялту", в якій сильні ділитимуть між собою народи і держави на зони їх імперського диктату", – зробив висновок Піонтковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Піонтковський також заявив, що Росія таємно запустила потужну ядерну програму на чолі з президентом Володимиром Путіним. На його думку, своєю агресією проти однієї з держав НАТО в Балтії Кремль розраховує втягнути блок в масштабне військове зіткнення, а потім примушувати до капітуляції.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Загроза Третьої світової війни" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Загроза Третьої світової війни
Особи
Андрій Піонтковський Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
СРСР
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
14
Смішно
4
Цікаво
8
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Жаль шо брехня.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Журба Валентина
Журба Валентина
И все попадут в Рай...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Журба Валентина, ты нет
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги