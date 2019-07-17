Путін сам зізнається: Портников розкрив план Кремля щодо катастрофи MH17

Росія все ж розповість, як збила Boeing на Донбасі, коли президентом України стане прокремлівський кандидат, і трагедію можна буде подати як провокацію націоналістів.

Таку думку в своєму блозі для "Грани.ру" висловив український журналіст Віталій Портников. За його словами, подробиці розкриє сам лідер Росії Володимир Путін, як це трапилося з "зеленими чоловічками".

Журналіст запевнив, що Кремлю вигідніше мовчати, поки не буде встановлено повний контроль над усією Україною.

Катастрофа MH17 Парламентська газета

"Якщо цей контроль буде встановлено, якщо спрацює актуальний кремлівський план і черговий український президент виявиться черговою кремлівською маріонеткою і поверне українців у стійло, ми одразу все дізнаємося. Прямо від Путіна – як дізналися від нього про "зелених чоловічків", яких теж там начебто не було. Путін все розповість Оліверу Стоуну – і про сміливих російських військових, і про те, як російський солдат рятував російську людину на Донбасі. І про "Боїнг" теж розповість – що це була підла провокація українських націоналістів з метою скомпроментувати славну російську армію. І навіть вибачиться перед родичами загиблих – і від свого імені, і від імені українського колеги, який буде так само ненавидіти "українських націоналістів", як і його господар у Кремлі. Але поки ще не час. Поки Україна ще тріпається. Ось скоро – як сподіваються в Кремлі – її прикінчать і вже тоді все пояснять", – написав Портников.

Віталій Портников Replyua.net

Журналіст також нагадав, що збитий на Донбасі рейс МН17 – не перший подібний випадок для Росії.

Так, раніше в 1983 році радянський військовий льотчик збив південнокорейський лайнер.

"Тодішній начальник генштабу Микола Огарков годинами нудно пояснював радянським телеглядачам, чому це трапилося, в буквальному сенсі слова стояв біля карти з указкою. А тепер – така нєсознанка! Втім, нинішніх кремлівських стратегів неважко зрозуміти. Іхтамнєт. Огарков збивав "Боїнг" у своєму повітряному просторі. Нинішні керівники Росії – в чужому. І для них дуже важливо, щоб ніщо не могло свідчити про їхню причетність до війни на Донбасі", – пояснив Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст Богдан Буткевич висловив думку, що збиття рейсу MH17 на Донбасі врятувало мільйони українців від вторгнення Росії.

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