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Путін сам зізнається: Портников розкрив план Кремля щодо катастрофи MH17

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Росія все ж розповість, як збила Boeing на Донбасі, коли президентом України стане прокремлівський кандидат, і трагедію можна буде подати як провокацію націоналістів.

Таку думку в своєму блозі для "Грани.ру" висловив український журналіст Віталій Портников. За його словами, подробиці розкриє сам лідер Росії Володимир Путін, як це трапилося з "зеленими чоловічками".

Журналіст запевнив, що Кремлю вигідніше мовчати, поки не буде встановлено повний контроль над усією Україною.

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"Якщо цей контроль буде встановлено, якщо спрацює актуальний кремлівський план і черговий український президент виявиться черговою кремлівською маріонеткою і поверне українців у стійло, ми одразу все дізнаємося. Прямо від Путінаяк дізналися від нього про "зелених чоловічків", яких теж там начебто не було. Путін все розповість Оліверу Стоунуі про сміливих російських військових, і про те, як російський солдат рятував російську людину на Донбасі. І про "Боїнг" теж розповістьщо це була підла провокація українських націоналістів з метою скомпроментувати славну російську армію. І навіть вибачиться перед родичами загиблихі від свого імені, і від імені українського колеги, який буде так само ненавидіти "українських націоналістів", як і його господар у Кремлі. Але поки ще не час. Поки Україна ще тріпається. Ось скорояк сподіваються в Кремліїї прикінчать і вже тоді все пояснять", – написав Портников.

Віталій Портников

Віталій Портников

Replyua.net

Журналіст також нагадав, що збитий на Донбасі рейс МН17 – не перший подібний випадок для Росії.

Так, раніше в 1983 році радянський військовий льотчик збив південнокорейський лайнер.

"Тодішній начальник генштабу Микола Огарков годинами нудно пояснював радянським телеглядачам, чому це трапилося, в буквальному сенсі слова стояв біля карти з указкою. А тепертака нєсознанка! Втім, нинішніх кремлівських стратегів неважко зрозуміти. Іхтамнєт. Огарков збивав "Боїнг" у своєму повітряному просторі. Нинішні керівники Росіїв чужому. І для них дуже важливо, щоб ніщо не могло свідчити про їхню причетність до війни на Донбасі", – пояснив Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст Богдан Буткевич висловив думку, що збиття рейсу MH17 на Донбасі врятувало мільйони українців від вторгнення Росії.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Віталій Портніков
Місце
Україна
Теги
Боїнг МН17 МН 17 МН17
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Аксенов Михаил
Аксенов Михаил
расскажет – что это была подлая провокация украинских националистов портников а почем Путин сейчас не может рассказать про подлых украинских националистов??? ИДИОТ!!!
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Аксенов Михаил, а патамушта санкции ! Это он для таких как ты рассказывает, что они ему и вам пофиг, а на самом деле убытки колоссальные и вы я уверен это тоже чувствуете, просто стыдитесь признаться даже себе. Терпила - это уже русский диагноз !
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Сегодня 5 лет назад украинская армия сбила авиалайнер "Боинг-777" рейса MH17 с 298 пассажирами и экипажем в небе над Донбассом. М а й д а н н ы е предатели и их американские хозяева все рассчитали чтобы обвинить Россию. Устроить идеальную провокацию, но ничего не вышло. Их ложь видят все!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Яворский Сергей: "Устроить идеальную провокацию, но ничего не вышло. Их ложь видят все!" Все - это весь мир или только Ольгино? :)
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Портников -лучший !
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Яворский Сергей:"П о р т н и к о в - л у ч ш и й п и д о р". У Вас был большой выбор кандидатов на первое место, если Вы это написали с такой уверенностью и знанием дела :)
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Владимирович Владимир, П о р т н и к о в - л у ч ш и й п и д о р
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