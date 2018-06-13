Путін розмістив ядерну зброю на кордоні з Україною - генерал

Росія підтягнула до кордону з Україною чотири ракетні бригади "Іскандерів" з ядерними боєголовками.

Про це у колонці на "Апострофі" написав екс-заступник голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Зокрема він відзначив також загальну кількість військ РФ, яка в рази перевершує Збройні сили України.

"У нас у ЗСУ є чотири оперативні командування, а росіяни зосередили чотири армії. І порівняйте військовий потенціал нашого оперативного командування та їхніх армій. Вони лише на нашому кордоні зосередили чотири ракетні бригади "Іскандерів" з ядерними боєголовками. І Путін же після анексії Криму сказав, що вони були готові застосувати тактичну ядерну зброю", - впевнений він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки розмістила Росія ядерної зброї в окупованому Криму.