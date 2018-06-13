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Путін розмістив ядерну зброю на кордоні з Україною - генерал

5.9тЧитати новину російською

Росія підтягнула до кордону з Україною чотири ракетні бригади "Іскандерів" з ядерними боєголовками.

Про це у колонці на "Апострофі" написав екс-заступник голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Зокрема він відзначив також загальну кількість військ РФ, яка в рази перевершує Збройні сили України.

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"У нас у ЗСУ є чотири оперативні командування, а росіяни зосередили чотири армії. І порівняйте військовий потенціал нашого оперативного командування та їхніх армій. Вони лише на нашому кордоні зосередили чотири ракетні бригади "Іскандерів" з ядерними боєголовками. І Путін же після анексії Криму сказав, що вони були готові застосувати тактичну ядерну зброю", - впевнений він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки розмістила Росія ядерної зброї в окупованому Криму.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Ігор Романенко
Місце
Україна
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Дяченко Андрей
Дяченко Андрей
Кількість не тотожньо якості:створіть умови детонації і синхронізуйте з окремими частинами даний процес і що залишиться?=Великий пук. Є й інший шлях руйнування колаборації-Десинхронізація. Це те,що намагається зробити Путло у тилу України...або подавлення,тотальне подавлення,звязку. Сьогодні це можливо.Але потрібно працювати на упередження. Про це ніхто не говорить. Але приклад експедиції Кортеса в центральній Америці у свій час підтверджує можливості мобільних груп,що мають передові технології і зброю. Працюймо і нічого не боятися-досить ,панове журналюги,нас деморалізувати. Ще раз кажу-працюймо і не ...балакаємо.
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