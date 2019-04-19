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Путін проґавив свій шанс в Україні: зроблено прогноз військової загрози з боку Росії

5.7тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін проґавив свій шанс розпочати повномасштабну війну з Україною найближчим часом.

Про це в ефірі ObozTV розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ухвалені Державною думою РФ законопроекти свідчать про провал осіннього призову до збройних сил Росії.

"Говорити, що "все, завтра підуть в наступ" — не можна. Це військова загроза, вона постійна, вона буде поступово наростати. І нам треба готуватися до протистояння. Але війни найближчим часом не буде", — наголосив він.

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"Вони своє вікно Овертона проґавили в 2014 році. Ось тоді, якби у них були сили і можливості, їм треба було йти на Київ, на Львів ... І можливо, у них був би шанс. Можливо. На сьогоднішній день шансів немає", — запевнив Жданов.

Втім, за його словами, політична істерія в Росії і надалі буде палахкотіти в мілітаристському чаді.

"По-перше, це особливості імперської політики РФ. І по-друге, це розуміння того, що в України з'явився реальний шанс перейти на бік Заходу", — пояснив експерт.

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На думку Жданова, заклик Олександра Турчинова визнати Генштаб РФ терористичною організацією нічого не дасть.

"Справа в тому, що генеральний штаб — офіційна структура держави Росія. Єдине, що нам треба зробити — визнати Росію стороною конфлікту, який відбувається на нашій території. Ось це наш шанс для подальшого розв'язання кризи на сході та в Криму", — зробив він висновок.

Путін проґавив свій шанс в Україні: зроблено прогноз військової загрози з боку Росії

kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, більш застрашливий прогноз з приводу потенційної війни з Росією раніше дав глава українського Генштабу Віктор Муженко. За його словами, війська РФ на 70% готові до ведення боїв і повномасштабні військові дії можуть розгорнутися протягом однієї години.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Олег ЖдановВолодимир Путін
Місце
Україна
Теги
війнакордон
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Дебилов в России и так хватает, хохлы будут лишними
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...все на стадион...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кто не поместится можете вокруг стадиона....миллионы...и главное начните скандировать кричалку про Путина))))))))))))))))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Зачесались-заскулили одичалые тузики путенские,брызжут слюной...
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