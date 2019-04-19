Путін проґавив свій шанс в Україні: зроблено прогноз військової загрози з боку Росії

Президент Росії Володимир Путін проґавив свій шанс розпочати повномасштабну війну з Україною найближчим часом.

Про це в ефірі ObozTV розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ухвалені Державною думою РФ законопроекти свідчать про провал осіннього призову до збройних сил Росії.

"Говорити, що "все, завтра підуть в наступ" — не можна. Це військова загроза, вона постійна, вона буде поступово наростати. І нам треба готуватися до протистояння. Але війни найближчим часом не буде", — наголосив він.

"Вони своє вікно Овертона проґавили в 2014 році. Ось тоді, якби у них були сили і можливості, їм треба було йти на Київ, на Львів ... І можливо, у них був би шанс. Можливо. На сьогоднішній день шансів немає", — запевнив Жданов.

Втім, за його словами, політична істерія в Росії і надалі буде палахкотіти в мілітаристському чаді.

"По-перше, це особливості імперської політики РФ. І по-друге, це розуміння того, що в України з'явився реальний шанс перейти на бік Заходу", — пояснив експерт.

На думку Жданова, заклик Олександра Турчинова визнати Генштаб РФ терористичною організацією нічого не дасть.

"Справа в тому, що генеральний штаб — офіційна структура держави Росія. Єдине, що нам треба зробити — визнати Росію стороною конфлікту, який відбувається на нашій території. Ось це наш шанс для подальшого розв'язання кризи на сході та в Криму", — зробив він висновок.

kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, більш застрашливий прогноз з приводу потенційної війни з Росією раніше дав глава українського Генштабу Віктор Муженко. За його словами, війська РФ на 70% готові до ведення боїв і повномасштабні військові дії можуть розгорнутися протягом однієї години.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!