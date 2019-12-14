"Путін п*рднув у калюжу": Соколова висміяла Путіна за фейк про різанину на Донбасі

Українська журналістка Яніна Соколова висміяла цинічну заява президента Росії Володимира Путіна про те, що Україні не можна повертати контроль над кордоном на Донбасі. За його словами, якщо це станеться, то націоналісти нібито влаштують там таку ж різанину, як у сербській Сребрениці.

У шоу "Вечір з Яніною Соколовою" телеведуча жорстко відповіла на маніпуляцію лідера країни-агресора і затролила за його поведінку на "нормандському саміті" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

"Всі лідери "нормандської четвірки" їхали до Франції для того, щоб домовитися. І лише Путін для того, щоб черговий раз п*рднути в калюжу або в борошно. Адже хіба можна домовитися з такою людиною? Взагалі незрозуміло, навіщо російська делегація туди їхала. Шипіли з усіх щілин своїм газом і тикали в обличчя мертвонародженим Мінським договором. Ясно, що їх завданням було не закінчити конфлікт, а роздути його. Тому керівництво Російської Федерації та всі федеральні ЗМІ були задоволені. Адже домовитися ні про що не вийшло", – сказала Соколова.

"А як з ним можна домовитися, якщо Путін на відбитому заявляє, що "кордон ми вам не віддамо, ви там влаштуєте різанину шахтарів!"? І як з цими п*здаболами можна домовлятися? Що, в Маріуполі була різанина, де базується жахливий і страшний полк "Азов"? Або в Краматорську, Слов'янську та інших звільнених містах? Нам потрібні донбаські домни, щоб відлити жертовний ніж для великої різанини! Домни Запоріжжя і Маріуполя не справляються! Це ж така х*йня, що я навіть не знаю, скільки парфумів "Червона Москва" потрібно випити, щоб нести всю цю маячню", – висміяла безглузду пропаганду з вуст Путіна українська журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін пригрозив Україні масовими вбивствами в разі закриття кордону з РФ. Він заявив, що їх нібито влаштують націоналісти, які сильніші від Зеленського. Президент Росії заявив, що на Донбасі може повторитися Сребрениця. Йдеться про найбільше масове вбивство у Європі після закінчення Другої світової війни.

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