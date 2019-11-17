Путін повертає Україні захоплені кораблі: з'явилися фото і відео

Захоплені Росією українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" вийшли з Керчі близько 11:30.

Фото і відео повернення кораблів опублікував ресурс Керч.ФМ. Як видно на кадрах, кожне судно супроводжує російський буксир, а попереду рухається берегова охорона.

Кораблі попрямували в сторону арок Кримського моста, приблизно на півдорозі вони зупинилися і стояли близько 5 хвилин. Після перерви їх рух істотно сповільнився.

Кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом

👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/iqdBlHmyc2 — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) November 17, 2019

РФ повертає Україні кораблі

РФ повертає Україні кораблі

РФ повертає Україні кораблі

РФ повертає Україні кораблі

РФ повертає Україні кораблі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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