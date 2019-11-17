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17 листопада • оновлено в 13:53
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Путін повертає Україні захоплені кораблі: з'явилися фото і відео

4.5т
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Захоплені Росією українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" вийшли з Керчі близько 11:30.

Фото і відео повернення кораблів опублікував ресурс Керч.ФМ. Як видно на кадрах, кожне судно супроводжує російський буксир, а попереду рухається берегова охорона.

Кораблі попрямували в сторону арок Кримського моста, приблизно на півдорозі вони зупинилися і стояли близько 5 хвилин. Після перерви їх рух істотно сповільнився.

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РФ повертає Україні кораблі

РФ повертає Україні кораблі

РФ повертає Україні кораблі

РФ повертає Україні кораблі

РФ повертає Україні кораблі

РФ повертає Україні кораблі

РФ повертає Україні кораблі

РФ повертає Україні кораблі

РФ повертає Україні кораблі

РФ повертає Україні кораблі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Анексія Криму Загострення в Азовському морі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Свершилось! Украинские боевые чевныки героически прошли под арками Крымского моста! Правда на поводке ... но то мелочи
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2
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Рейт Адам
Рейт Адам
Казломордые очканулись)))))
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2
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Интересно, вата все свои следы и улики уничтожила? Или как всегда?)
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3
1
2 из 3 ответов | показать все
Рейт Адам
Рейт Адам
Satkin Andrey, ну ты то так в обрсраных и ходишь))))
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2
0
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Бешенство Ватки, ну это не так как вы после майдана.
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