Путін повертає Україні захоплені кораблі: з'явилися фото і відео

Захоплені Росією українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" вийшли з Керчі близько 11:30.
Фото і відео повернення кораблів опублікував ресурс Керч.ФМ. Як видно на кадрах, кожне судно супроводжує російський буксир, а попереду рухається берегова охорона.
Кораблі попрямували в сторону арок Кримського моста, приблизно на півдорозі вони зупинилися і стояли близько 5 хвилин. Після перерви їх рух істотно сповільнився.
Кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) November 17, 2019
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РФ повертає Україні кораблі
РФ повертає Україні кораблі
РФ повертає Україні кораблі
РФ повертає Україні кораблі
РФ повертає Україні кораблі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, водночас троє моряків зазнали поранень. Зараз вони перебувають у московській в'язниці: їх судять за "незаконний перетин державного кордону Росії".
Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН із морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія у суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві та Києві.
Україні віддали усіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Других у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом глава РФ Володимир Путін.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.
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