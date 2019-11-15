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15 листопада • оновлено в 20:42
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/ Розслідування

Путін поверне Україні захоплені кораблі до зустрічі із Зеленським: що відомо

5.3т
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Росія має намір повернути Україні кораблі, захоплені 25 листопада 2018 року в ході атаки на моряків Керченській протоці.

Як стверджує "Коммерсант", питання буде врегульовано до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у "нормандському форматі", яка відбудеться 9 грудня.

Точний час і місце передачі кораблів зараз нібито погоджують силові відомства України і РФ.

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"Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" відбуксують на узгоджені сторонами координати три російських буксира, де кораблі зустріне українська сторона.

При цьому зброю, рації та інші предмети, які російські силовики вилучили під час захоплення, повертати не будуть. Вони залишаться в РФ "як речові докази".

"Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" в Керчі

"Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" в Керчі

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

  • У полон потрапили 24 членів екіпажу, водночас троє моряків зазнали поранень. Зараз вони перебувають у московській в'язниці: їх судять за "незаконний перетин державного кордону Росії".

  • Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН із морського права, щоб довести незаконність дій РФ.

  • 25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.

  • Україна і Росія у суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві та Києві.

  • Україні віддали усіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Других у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом глава РФ Володимир Путін.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

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Теми
Загострення в Азовському морі Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
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семенов Александр
семенов Александр
ПОТРБУЙМО ДОПОМОГЫ!!!
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семенов Александр
семенов Александр
АРЭССИИ НЭ ПРОЯВЛЯЙМО
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Соколов Олег
Соколов Олег
Дааа,крутой флот у Руины. Куда уж России то до крутых руинских корабликов.
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Таев Иван
Таев Иван
Правильно, что отдают. Во-первых моряки уже замучались от них отгонять сборщиков металлолома. Во-вторых пока мы не отдадим стране дураков и маданов весь ее флот 50 украинским адмиралам будет нечем командовать. В-третьих как мы увидим 2-ю серию ДавиЕгоБля!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Таев Иван, Там они на дня тот хлам что им штаты втюхали опробовали. Надо место освобождать, те корыта поболее будут чем эти бронекатера картонные)
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