Путін поставив мітку на Донбасі – Тука

Указ президента Росії про спрощення отримання російського громадянства жителями Донецької та Луганської областей України мовою спецслужб називається міткою території".

"Путін позначив територію", – сказав OBOZREVATEL заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб України Георгій Тука.

"Зазвичай, коли Росія вчиняє будь-які дії, вона переслідує одразу кілька цілей. Фахівцям зі спецоперацій в усьому світі добре відомий термін "мітка території". Ще у 2014 році, коли терористи захоплювали якийсь населений пункт, то відразу ж на будівлях, на парканах, на стовпах розвішувалися або георгіївські стрічки, або інші символи. Точно так само чинили й наші", – розповів заступник міністра.

Володимир Путін, Сергій Шойгу оглядають бортовий самописець збитого у Сирії російського літака Офіційний сайт президента Росії

"Крім того, цей крок абсолютно вкладається в ту канву, в ті тези, які постійно лунають із вуст так званих лідерів "молодих республік", які постійно називають вільну територію Донеччини і Луганщини "тимчасово окупованими Україною", – додав він.

Водночас, за оцінками Туки, "з точки зору безпеки тут немає чогось нового, що б радикально змінило статус-кво".

Відповідаючи на запитання, чи слід у відповідь на це рішення Кремля скликати Раду національної безпеки та оборони України, заступник міністра зауважив: "Це прерогатива президента. Якщо є якісь ідеї, яким чином на дипломатичній ниві можна реагувати, то, напевно, має сенс скликати. Але з точки зору національної безпеки, як її розуміє переважна більшість наших громадян – танки, ракети, літаки – прямої загрози це не несе. З політичної точки зору – так, без сумніву".

Як писав OBOZREVATEL, президент Росії Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей, а не тільки непідконтрольних Україні "Л/ДНР". З документа вилучили слова "окремі регіони", залишивши лише назви українських областей. Указ набув чинності 17 липня.

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