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Путін поставив мітку на Донбасі – Тука

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Указ президента Росії про спрощення отримання російського громадянства жителями Донецької та Луганської областей України мовою спецслужб називається міткою території".

"Путін позначив територію", – сказав OBOZREVATEL заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб України Георгій Тука.

"Зазвичай, коли Росія вчиняє будь-які дії, вона переслідує одразу кілька цілей. Фахівцям зі спецоперацій в усьому світі добре відомий термін "мітка території". Ще у 2014 році, коли терористи захоплювали якийсь населений пункт, то відразу ж на будівлях, на парканах, на стовпах розвішувалися або георгіївські стрічки, або інші символи. Точно так само чинили й наші", – розповів заступник міністра.

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Офіційний сайт президента Росії

"Крім того, цей крок абсолютно вкладається в ту канву, в ті тези, які постійно лунають із вуст так званих лідерів "молодих республік", які постійно називають вільну територію Донеччини і Луганщини "тимчасово окупованими Україною", – додав він.

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Водночас, за оцінками Туки, "з точки зору безпеки тут немає чогось нового, що б радикально змінило статус-кво".

Відповідаючи на запитання, чи слід у відповідь на це рішення Кремля скликати Раду національної безпеки та оборони України, заступник міністра зауважив: "Це прерогатива президента. Якщо є якісь ідеї, яким чином на дипломатичній ниві можна реагувати, то, напевно, має сенс скликати. Але з точки зору національної безпеки, як її розуміє переважна більшість наших громадян – танки, ракети, літаки – прямої загрози це не несе. З політичної точки зору – так, без сумніву".

Як писав OBOZREVATEL, президент Росії Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей, а не тільки непідконтрольних Україні "Л/ДНР". З документа вилучили слова "окремі регіони", залишивши лише назви українських областей. Указ набув чинності 17 липня.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Георгій Тука Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
російські паспорти паспорт видача паспортів в Донецьку
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
получают и валят в педерацию,а мы очистим нацию от рашисткого сброда
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Мир Миру
Мир Миру
У 2017 році виповнилось 225 років від початку масового переселення українців на Кубань. У лютому 2018 року минуло 100 років з часу проголошення Кубанської Народної Республіки.
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
а следующий этап -упрощенная выдача для всех граждан Украины
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