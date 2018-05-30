Путін послав сигнал Порошенко: Портников заговорив про велику війну в Україні

"Весняне загострення" військового конфлікту на Донбасі може бути пов'язано з бажанням президента РФ Володимира Путіна послати сигнал майбутнім кандидатам в президенти України.

Також це може бути обумовлено бажанням Путіна "нагадати" про себе лідерам інших країн. Таку точку зору висловив журналіст Віталій Портников, пише "Еспресо".

"Обстрілами на Донбасі Путін нагадує про себе. Нагадує, що якщо не йти на його умови, то може бути погіршення ситуації. Що не буде ніякого "замороженого" конфлікту. Ще одна причина загострення - можливе рішення Путіна послати сигнал Петру Порошенко і іншим потенційним кандидатам на посаду президента України", - вважає Портников.

На його думку, це може робитися для того, щоб нагадати про те, що Кремль буде важливим фактором на виборах.

Як писав OBOZREVATEL, Росія і її керівництво на чолі з президентом Володимиром Путіним не визнають, що саме вони відповідальні за крах малайзійського Boeing-777, тому що таку тактику вони обрали з самого початку вторгнення в Україну, а саме - тактику гібридної війни.