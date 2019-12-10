Путін пообіцяв Зеленському обмін полоненими: з'явилася реакція "ДНР"

У терористичній "ДНР" заявили, що готові до обміну полоненими з Києвом до кінця 2019 року.

Про цю позицію розповіла так звана "омбудсменка республіки" Дарина Морозова, передає "Інтерфакс". За її словами, дата і механізм цієї процедури будуть визначені на чергових переговорах у Мінську 18 грудня.

Морозова наголосила, що наразі планується обмін за формулою "88 на 53". При цьому терористи наполягають на тому, що кількість осіб для обміну не повинна закріплюватися.

Володимир Зеленський і Володимир Путін "Новое время"

У соцмережах повідомили, що в окупованому Донецьку розпочалася робота круглого столу "Підсумки та перспективи інтеграційних процесів Донбасу і Росії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про обмін полоненими під час переговорів у "нормандському форматі" у Парижі 9 грудня.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!