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10 грудня • оновлено в 12:09
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Путін пообіцяв Зеленському обмін полоненими: з'явилася реакція "ДНР"

4.3т
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У терористичній "ДНР" заявили, що готові до обміну полоненими з Києвом до кінця 2019 року.

Про цю позицію розповіла так звана "омбудсменка республіки" Дарина Морозова, передає "Інтерфакс". За її словами, дата і механізм цієї процедури будуть визначені на чергових переговорах у Мінську 18 грудня.

Морозова наголосила, що наразі планується обмін за формулою "88 на 53". При цьому терористи наполягають на тому, що кількість осіб для обміну не повинна закріплюватися.

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Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

"Новое время"

У соцмережах повідомили, що в окупованому Донецьку розпочалася робота круглого столу "Підсумки та перспективи інтеграційних процесів Донбасу і Росії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про обмін полоненими під час переговорів у "нормандському форматі" у Парижі 9 грудня.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Обмін полоненими Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
украинцев на украинцев))))) вот такая вот ахрессия России
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фил филька
фил филька
интересно мнение майдановцев, вы рады что зе и пу начали общаться и договорились об обмене
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