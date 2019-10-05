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6 жовтня • оновлено в 18:17
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/ Розслідування

Путін показав Зеленському, що він у капкані – Цимбалюк

63т Читати матеріал російською

Даючи обіцянки повернути в Україну мир, президент Володимир Зеленський опинився в пастці лідера країни-агресора. Адже тепер Володимир Путін висуває йому ультиматуми, незважаючи на те, що війну може зупинити тільки Кремль.

Такий висновок у своєму відеоблозі на YouTube озвучив український журналіст Роман Цимбалюк, аналізуючи виступ президента Росії на засіданні клубу "Валдай". У ньому Путін заявив, що Зеленський зобов'язаний шукати компроміси, домовлятися з усіма і виконувати свої передвиборчі обіцянки про припинення війни (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

"Путін показав Зеленському, що він в капкані. Дійсно, Зеленський і його команда наголошували під час виборчої кампанії наміри, що він доб'ється миру. Однак давайте поглянемо правді в обличчя: в українських політиків немає такої можливості, вони не можуть домовитися про мир. Вони можуть тільки здатися", – підкреслив Цимбалюк.

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"А умови озвучені тим же Лавровим, який пропонує нам порівняти себе чи то з Придністров'ям, си то з Боснією, чи то з Ізраїлем і Палестиною або навіть із Косово. Але сенс в тому, що ми повинні віддати росіянам частину свого українського державного суверенітету" , – попередив керівництво України він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк вважає, що замовчуючи до останнього про деталі узгодження "формули Штайнмаєра", президент України Володимир Зеленський допустив комунікаційну помилку, яка може стати фатальною для країни. Адже небажання пояснювати такі важливі кроки народу може призвести до нового Майдану, яким скористається Росія.

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Особи
Роман Цимбалюк Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Smith Zlata
Smith Zlata
Выбрали Зе, расслабьтесь и получайте удовольствие.
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Букет Красивый
Букет Красивый
Макака сцымбаблюх снова тявкает?
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Букет Красивый, ні, це смердюча рюцька свинюка читає
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васильевич василий
васильевич василий
Вы будете обязаны поставлять нам в Россию свежих мохнаток
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Polkovnichenko Vira
Polkovnichenko Vira
васильевич василий, ну это вы там рабы путинские уже 20 лет.
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