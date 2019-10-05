Путін показав Зеленському, що він у капкані – Цимбалюк

Даючи обіцянки повернути в Україну мир, президент Володимир Зеленський опинився в пастці лідера країни-агресора. Адже тепер Володимир Путін висуває йому ультиматуми, незважаючи на те, що війну може зупинити тільки Кремль.

Такий висновок у своєму відеоблозі на YouTube озвучив український журналіст Роман Цимбалюк, аналізуючи виступ президента Росії на засіданні клубу "Валдай". У ньому Путін заявив, що Зеленський зобов'язаний шукати компроміси, домовлятися з усіма і виконувати свої передвиборчі обіцянки про припинення війни (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський і Володимир Путін

"Путін показав Зеленському, що він в капкані. Дійсно, Зеленський і його команда наголошували під час виборчої кампанії наміри, що він доб'ється миру. Однак давайте поглянемо правді в обличчя: в українських політиків немає такої можливості, вони не можуть домовитися про мир. Вони можуть тільки здатися", – підкреслив Цимбалюк.

"А умови озвучені тим же Лавровим, який пропонує нам порівняти себе чи то з Придністров'ям, си то з Боснією, чи то з Ізраїлем і Палестиною або навіть із Косово. Але сенс в тому, що ми повинні віддати росіянам частину свого українського державного суверенітету" , – попередив керівництво України він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк вважає, що замовчуючи до останнього про деталі узгодження "формули Штайнмаєра", президент України Володимир Зеленський допустив комунікаційну помилку, яка може стати фатальною для країни. Адже небажання пояснювати такі важливі кроки народу може призвести до нового Майдану, яким скористається Росія.

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