Путін показав всепоглинаючу ненависть до України - Піонтковський

Останні заяви президента Росії, що стосуються України, свідчать про те, що "ненависть Путіна до України - всепоглинаюче почуття".

Таку думку в інтерв'юOBOZREVATELвисловив російський опозиціонер, який перебуває в політичній еміграції в США, Андрій Піонтковський.

За його словами, зі сказаного главою Кремля можна зробити 3 висновки.

Перший такий: "Немає ніякого так званого українського народу. Ми - єдиний народ, отже, росіяни". Другий - "Немає ніякої української держави". Третій - "А хто такий, власне, президент Порошенко? Ми ставимо під сумнів його легітимність".

"Ось три основних посили. Вони показують, що ненависть Путіна до України - всепоглинаюче почуття, і дають важливу відповідь на одне питання, яке останнім часом багато хто ставив - чи готова Москва до якихось серйозних змістовним поступок на Донбасі, наприклад, згода на миротворців на всій окупованій території, аж до російського кордону. Відповідь: поки Путін перебуває при владі, жодних поступок, навіть символічних, на українському напрямку, зокрема, на Донбасі, не буде", - підкреслив опозиціонер.

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Як писавOBOZREVATEL, раніше Андрій Піонтковський розповів, як росіянки вставляють ніж у спину Путіну.