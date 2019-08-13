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"Путін подумає": Соколова розсекретила умову Росії для завершення війни

3.1т Читати матеріал російською

На переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську російська сторона озвучувала умову припинення війни на Донбасі. Для цього Україна нібито повинна визнати анексію Криму.

Про це розповіла українська журналістка Яніна Соколова, посилаючись на свої джерела у ТКГ в ефірі радіо "НВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Укрінформ

"У мене є знайомі серед представників контактної групи у Мінську, не називатиму імен, щоб не було зрозуміло, хто це. Але вони сказали, що остання точка дотику щодо розмов про припинення обстрілів і виведення російських військ із Донбасу – це прийняття Криму російським як факту або забування про це на 200 років. Це має бути прописано в угоді. Тоді він (Путін. – Ред.) ще подумає про те, чи йти з Донбасу. Ви готові забути про Крим? Я не готова", – зазначила телеведуча.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник України у підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи у Мінську Євген Марчук також розповідав, що для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі Україні неофіційно пропонували відмовитися від тимчасово анексованого Криму і визнати його російською територією.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Анексія Криму Мирні переговори в Мінську
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"и вывода российских войск из Донбасса" а когда Россия успела хотя бы косвенно признать нахождение своих войск на Донбассе???
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Анкология ей случайно мозок не уничтожила полностью?
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Serov Oleg
Serov Oleg
без мата,плять?нещитово
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