"Путін подумає": Соколова розсекретила умову Росії для завершення війни

На переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську російська сторона озвучувала умову припинення війни на Донбасі. Для цього Україна нібито повинна визнати анексію Криму.

Про це розповіла українська журналістка Яніна Соколова, посилаючись на свої джерела у ТКГ в ефірі радіо "НВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Війна на Донбасі Укрінформ

"У мене є знайомі серед представників контактної групи у Мінську, не називатиму імен, щоб не було зрозуміло, хто це. Але вони сказали, що остання точка дотику щодо розмов про припинення обстрілів і виведення російських військ із Донбасу – це прийняття Криму російським як факту або забування про це на 200 років. Це має бути прописано в угоді. Тоді він (Путін. – Ред.) ще подумає про те, чи йти з Донбасу. Ви готові забути про Крим? Я не готова", – зазначила телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник України у підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи у Мінську Євген Марчук також розповідав, що для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі Україні неофіційно пропонували відмовитися від тимчасово анексованого Криму і визнати його російською територією.

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