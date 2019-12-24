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24 грудня • оновлено в 13:24
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"Путін подарував?" У митрополита РПЦ знайшли розкішний пентхаус у Європі

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У голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської православної церкви митрополита Волоколамського Іларіона (Алфеєва) знайшли нерухомість в Іспанії.

Зокрема священнослужителю РПЦ належить дворівневий пентхаус із басейном і майданчиком для барбекю. Про це йдеться в розслідуванні "Нової газети".

Зазначається, що нерухомість розташована в житловому кооперативі Mare Nostrum II на схилі пагорба біля моря в Альто, провінція Аліканте. Це квартира площею понад 235 квадратних метрів із власною відкритою і закритою терасою, двома спальнями із санвузлами тощо.

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Митрополит Іларіон

Митрополит Іларіон

РИА Новости

За даними журналістів, Іларіон придбав її у 2011 році – за 950 тисяч євро. Водночас сусіди кажуть, що він отримав цей пентхаус (один із найдорожчих, у кооперативі) у подарунок.

До того ж відтоді митрополит став там головним боржником у своєму ЖК – зібрав борг за комунальні послуги в розмірі 20 тисяч євро.

Також уточнюється, що поруч зі священнослужителем живе багато знаменитостей. Серед них: співачка Тамара Гвердцителі, російський продюсер Тимур Вайнштейн, режисер Юлій Гусман, колишній прем'єр-міністр Азербайджану Новруз Мамедов та український бізнесмен Юрій Аптекар.

Митрополиту належить один із найдорожчих пентхаусів кооперативу в Mare Nostrum II

Митрополиту належить один із найдорожчих пентхаусів кооперативу в Mare Nostrum II

novayagazeta.ru

Однак, як стверджують розслідувачі, сусіди не часто бачать тут главу зовнішніх зв'язків РПЦ. Поки відомо лише про один його візит: тоді священнослужитель катався на яхті по Середземному морю. Зате набагато частіше в пентхаусі буває мати Іларіона – літераторка Валерія Анатоліївна Алфеєва.

Апартаменти митрополита Іларіона на плані кооперативу (виділені червоним)

Апартаменти митрополита Іларіона на плані кооперативу (виділені червоним)

novayagazeta.ru

"Той факт, що сьогодні в Іспанії, коли це одна з процвітаючих країн, масово продається нерухомість іспанцями і масово купується росіянами, – дуже хороший сигнал усьому світу". Ці слова вимовив патріарх Кирил у 2012 році на зустрічі з Володимиром Путіним, коли благословляв його на третій термін президентства... Але чи знав він, що за чотири місяці до того, 30 вересня 2011 року його найближчий соратник і наступник на посаді голови ВЗЦЗ митрополит Іларіон увійшов до числа тих найщасливіших росіян, які завдяки політиці Путіна стали власниками іспанської нерухомості? Чого вже точно не міг знати – що вже зовсім скоро ці росіяни замість "дуже хорошого сигналу всьому світу" почнуть посилати сигнал лиха", – пишуть російські журналісти, пояснюючи своє розслідування щодо наявності у служителів РПЦ розкішної нерухомості в Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, блогер Фашик Донецький у своєму Telegram-каналі розповів, як у Німеччині у парафіях РПЦ під виглядом "богоугодних справ" із прихожан збирають пожертви, які нібито повинні надсилатися дітям Донбасу, а насправді забезпечують бойовиків "Л/ДНР".

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Автор
Діна Баронова
Місце
Україна
Теги
РПЦ нерухомість розслідування квартира
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Dobrik Alex
Dobrik Alex
Ну верно.В путинской Раше-параше нафига служить б-гу? Это как говорится вилами по воде писано,может даст и отблагодарит,а мож и нет.иди знай? Поэтому вся тамошняя типа религиозная мразь,начиная с главного попа Гундяева,пошли правильным путем-не б-гу служить,а фюреру жопец вылизывать.а тот их замечательно за это благодарит особняками,мерсами,ролами по 100 штук $ и тд и тп
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