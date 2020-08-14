Путін почав підготовку до нового кроку по Донбасу, – Тука

В даний час Кремль переходить до другого кроку в питанні Донбасу.

Таку думку в бліц-інтерв'ю на телеканалі Obozrevatel TV висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. За його словами, "коридорами влади бродять ідеї" про домовленості з Росією.

"З моєї точки зору, ми вже спостерігаємо поступовий перехід до цього кроку", – зауважив він. Тука нагадав про тези, озвучені в Тристоронній контактній групі Леонідом Кравчуком і Вітольдом Фокіним про візит на окуповані території Донбасу і намір "вести діалог з громадянським суспільством".

У цьому контексті ексзаступник міністра заявив, що жителів окупованого Донбасу не можна назвати громадянським суспільством, оскільки від них нічого не залежить.

"Про який діалог і навіщо йде мова? Це виключно підготовка до так званого прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом", – переконаний він. Тука уточнив: саме прямі переговори з "республіками" він вважає другим кроком президента РФ Володимира Путіна.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Георгієм Тукою читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що готовий особисто відвідати окуповані території Донбасу за умови припинення вогню. Мета поїздки – спілкування з місцевими жителями.