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2 жовтня • оновлено в 06:00
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/ Розслідування

Путін планує відібрати в України 6 областей – офіцер

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Офіцер запасу, волонтер і журналіст Мирослав Гай переконаний в тому, що Російська Федерація планує приєднати 6 областей України.

"Плани, які ставить перед собою Росія на середньострокову перспективу – приєднання Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Запорізької та Одеської областей", – сказав він в блозі OBOZREVATEL.

На його думку, "завдання, яке ставить перед собою Російська Федерація – це розвал України з подальшим приєднанням до нової "союзної" державі деяких наших міст і областей".

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Офіцер переконаний: мова йде про повернення до проекту "Новоросія", який планувався до здійснення в 2014 році. "Тоді у них не вийшло, вони не були готові. Зараз же вони фактично готуються до можливої військової агресії, причому, до дуже потужної", – попередив він.

Володимир Путін на навчаннях "Центр-2019"

Володимир Путін на навчаннях "Центр-2019"

Офіційний сайт президента РФ

Гай додав, що для досягнення своєї мети вище військово-політичне керівництво Росії буде використовувати як суто військові, так і політичні засоби, керуючись принципом: "Політика – це продовження війни іншими методами".

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явився текст так званої формули Штайнмаєра, яка повинна бути підписана в Мінську Тристоронньою контактною групою.

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Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
А почему "офицер" не на фронте????)))))))
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70rus xxx
70rus xxx
Убил заголовок:поведал ОФИЦЕР.
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
70rus xxx, убогий.проспись отброс
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Макарский Александр
Макарский Александр
Русский Киев треба у кастрюлеголовых нерабов-рагулей в родную гавань забрать. А свою селюкскую столыцю, хай робят в Жмеринке или Бердичеве,где гидно пасут свыней и спивают похоронную щеневмерлу. Остальных селюков в Польщу на унитазы и клубнику-хай гроши заробляют на евротруселя
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