Путін перекинув зброю на Донбас: з'явилися нові докази

На Луганщині прокуратура й СБУ задокументували черговий факт постачання Росією озброєння підконтрольним їй незаконним збройним формуванням на окупованій території Донбасу.

Про це повідомляє пресслужба ОТУ "Північ" на сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зокрема військовий засіб ураження виробництва Російської Федерації 2003 року – термобаричний заряд ТБГ-7В від РПГ-7В – було виявлено під час робіт із розмінування поблизу ділянки розведення військ у районі Станиці Луганської.

На Донбасі виявили російські боєприпаси Прокуратура Луганської області

"Зазначений боєприпас не виготовляється в Україні, не перебуває на озброєнні Збройних сил України і використовується виключно армією РФ", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, засоби ураження такого типу застосовуються представниками незаконних збройних формувань "Л/ДНР", які контролюються Росією, а також окупаційної адміністрації РФ у Луганській області – для здійснення військової агресії проти ЗСУ.

На Донбасі виявили російські боєприпаси Прокуратура Луганської області

"Здобуті речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. У подальшому вони передаватимуться до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ у війні на території нашої держави", – підсумували в ОТУ "Північ".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Слов'янськом на Донеччині працівники Нацгвардії та СБУ виявили в кущах біля траси гранатомет РПГ-22 й знешкодили його, запобігши ймовірному теракту.

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