МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Путін передумає? З'явився несподіваний прогноз для України на 2019 рік

12тЧитати матеріал російською

Агресія Росії проти України в 2019 році загостриться біля адміністративного кордону з анексованим Кримом.

Про це заявив аналітик Atlantic Council, економіст Андерс Аслунд, передає УНН. Так, експерт вважає, що ключові питання будуть так чи інакше стосуватися окупованого півострова, зокрема, знову придбають актуальність дефіцит прісної води на півострові та нестабільність Керченського моста.

Також Аслунд не виключає зростання напруженості в Азовському морі.

Новини
Коли на Донбасі закінчиться війна: українці дали сумний прогноз

"Там варто очікувати ескалації і зростання напруги, тому що це [Керченський міст] дуже престижний для Росії проект. Якщо там виправдаються, скажімо, новини про те, що нібито там є інженерні, геологічні проблеми з Керченською мостом і РФ не зможе вирішити питання води для Криму, то це все може призвести до ескалації навколо Криму", — сказав Аслунд.

"Спочатку постане питання, чи буде Росія зацікавлена у вирішенні або будь-якому прогресі на Донбасі. Насправді, йдеться навіть не про це, а про пом'якшення санкцій. Це буде пріоритетом для РФ у наступному році", — сказав аналітик.

Андерс Аслунд

Андерс Аслунд

Апостроф

У відносинах України з міжнародними партнерами в 2019 році істотних змін, на його думку, очікувати не слід, однак втрата голосу Лондона в Євросоюзі в результаті Brexit може стати відчутною для Києва.

"Великобританія — проукраїнська країна. У будь-якому випадку, буде певна зміна конфігурації, але вона залишиться проукраїнської країною. Водночас, постане питання, які наслідки матиме Brexit для політики Заходу. Великобританія буде навіть більш активна поза ЄС, може це буде позитивно для України, але втрата англійського голосу в Євросоюзі буде, напевно, втратою для України", — зазначив аналітик.

Як писав OBOZREVATEL, раніше старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин розповів, що буде з курсом долара в 2019-му.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктанексія КримуВійна на Донбасі
Особа
Андерс Аслунд
Місце
Україна
Тег
Atlantic Council
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
10
14
Смішно
9
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Росийская армия полностью обосралась на Донбассе! Россия проиграла войну в Украине-военные эксперты всего мира! Путин проиграл войну в Украине! Россия Банкрот и недогосударство! Путин разорил россию и обокрал ее!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Satkin Andrey
Satkin Andrey
Быстрее всего "геологические проблемы" возникнут вна после начала выплат по внешнему долгу и выборов главаря Гуляй Поля.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Петров Александр
Петров Александр
Херня.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги