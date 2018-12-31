Путін передумає? З'явився несподіваний прогноз для України на 2019 рік

Агресія Росії проти України в 2019 році загостриться біля адміністративного кордону з анексованим Кримом.

Про це заявив аналітик Atlantic Council, економіст Андерс Аслунд, передає УНН. Так, експерт вважає, що ключові питання будуть так чи інакше стосуватися окупованого півострова, зокрема, знову придбають актуальність дефіцит прісної води на півострові та нестабільність Керченського моста.

Також Аслунд не виключає зростання напруженості в Азовському морі.

"Там варто очікувати ескалації і зростання напруги, тому що це [Керченський міст] дуже престижний для Росії проект. Якщо там виправдаються, скажімо, новини про те, що нібито там є інженерні, геологічні проблеми з Керченською мостом і РФ не зможе вирішити питання води для Криму, то це все може призвести до ескалації навколо Криму", — сказав Аслунд.

"Спочатку постане питання, чи буде Росія зацікавлена у вирішенні або будь-якому прогресі на Донбасі. Насправді, йдеться навіть не про це, а про пом'якшення санкцій. Це буде пріоритетом для РФ у наступному році", — сказав аналітик.

Андерс Аслунд Апостроф

У відносинах України з міжнародними партнерами в 2019 році істотних змін, на його думку, очікувати не слід, однак втрата голосу Лондона в Євросоюзі в результаті Brexit може стати відчутною для Києва.

"Великобританія — проукраїнська країна. У будь-якому випадку, буде певна зміна конфігурації, але вона залишиться проукраїнської країною. Водночас, постане питання, які наслідки матиме Brexit для політики Заходу. Великобританія буде навіть більш активна поза ЄС, може це буде позитивно для України, але втрата англійського голосу в Євросоюзі буде, напевно, втратою для України", — зазначив аналітик.

Як писав OBOZREVATEL, раніше старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин розповів, що буде з курсом долара в 2019-му.