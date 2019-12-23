"Путін особисто схвалив": терорист розповів про тортури в таємній в'язниці "ДНР"

В окупованому Донецьку терористи організували таємну в'язницю, де катували полонених.

Про це йдеться в блозі "Фаши*а Донецького" на OBOZREVATEL, де опублікована розповідь терориста "ДНР" Сергія Озерова.

За його словами, таємна в'язниця знаходиться в підвалах будівлі по вулиці Артема, 7, де раніше знаходилася вугільна компанія, яка належить бізнесмену Рінату Ахметову.

"Приміщення, (підвали тобто), використовувалися для доставки цивільних, яких затримали, агентів СБУ, для утримання воїнів ЗСУ. Також там знаходилася катівня, вона ж кімната для допитів", – йдеться в повідомленні.

Озеров розповів, що до в'язнів приїжджали військові з Росії, які проводили допити.

"До затриманих приїжджали слідчі з різних "відомств". До деяких полоненим з числа військових був навіть особливий підхід: їх не били, а тупо з ними розмовляли під горілочку з оселедцем", – згадував він.

Сергій Озеров

З його слів, полонених на допит водили по одному, щоб уникнути втечі.

"Коли "табурет" полонений – Ред.) не коловся, про це знала вся наша в'язниця – слідчі включали музику, щоб ніхто не чув криків. Після цього ноу-хау я деякі пісні до сих пір не люблю, адже враження досить моторошне виробляє важкий рок і тварині крики (або пісні Любе в перемішку зі стогонами)", – повідомляв Озеров.

Він додав, що деякі в'язні знаходилися там пару годин, а деякі сиділи тижнями-місяцями.

"Під час моїх чергувань я чув від "силовиків", що абсолютна більшість полонених потрапили на повну котушку: живими сонця вони більше не побачать ніколи і ніхто їх ніколи не знайде у нас на в'язниці", – підкреслив Озеров.

Будівля в Донецьку, де знаходиться в'язниця

Терорист додав, що на частково окупованому Росією Донбасі знаходяться діючі концтабори і тортурні.

"Всі ці табори смерті спонсоруються РФ з особистого схвалення Путіна (тільки в Донецьку, місті, який брав Євро 2012, я знаю мінімум 8 аналогів Дахау)", – підсумував Озеров.

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