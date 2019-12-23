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23 грудня • оновлено в 11:32
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/ Розслідування

"Путін особисто схвалив": терорист розповів про тортури в таємній в'язниці "ДНР"

1.6т
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В окупованому Донецьку терористи організували таємну в'язницю, де катували полонених.

Про це йдеться в блозі "Фаши*а Донецького" на OBOZREVATEL, де опублікована розповідь терориста "ДНР" Сергія Озерова.

За його словами, таємна в'язниця знаходиться в підвалах будівлі по вулиці Артема, 7, де раніше знаходилася вугільна компанія, яка належить бізнесмену Рінату Ахметову.

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"Приміщення, (підвали тобто), використовувалися для доставки цивільних, яких затримали, агентів СБУ, для утримання воїнів ЗСУ. Також там знаходилася катівня, вона ж кімната для допитів", – йдеться в повідомленні.

Озеров розповів, що до в'язнів приїжджали військові з Росії, які проводили допити.

"До затриманих приїжджали слідчі з різних "відомств". До деяких полоненим з числа військових був навіть особливий підхід: їх не били, а тупо з ними розмовляли під горілочку з оселедцем", – згадував він.

Сергій Озеров

Сергій Озеров

З його слів, полонених на допит водили по одному, щоб уникнути втечі.

"Коли "табурет" полонений – Ред.) не коловся, про це знала вся наша в'язниця – слідчі включали музику, щоб ніхто не чув криків. Після цього ноу-хау я деякі пісні до сих пір не люблю, адже враження досить моторошне виробляє важкий рок і тварині крики (або пісні Любе в перемішку зі стогонами)", – повідомляв Озеров.

Він додав, що деякі в'язні знаходилися там пару годин, а деякі сиділи тижнями-місяцями.

"Під час моїх чергувань я чув від "силовиків", що абсолютна більшість полонених потрапили на повну котушку: живими сонця вони більше не побачать ніколи і ніхто їх ніколи не знайде у нас на в'язниці", – підкреслив Озеров.

Будівля в Донецьку, де знаходиться в'язниця

Будівля в Донецьку, де знаходиться в'язниця

Терорист додав, що на частково окупованому Росією Донбасі знаходяться діючі концтабори і тортурні.

"Всі ці табори смерті спонсоруються РФ з особистого схвалення Путіна (тільки в Донецьку, місті, який брав Євро 2012, я знаю мінімум 8 аналогів Дахау)", – підсумував Озеров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український полонений воїн розповів про тортури після Іловайського котла.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Росія - країна-агресор
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Смотрите нас по четвергам на канале ТСН передача ''Время оху...тельных историй''
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семенов Александр
семенов Александр
Короче , все что рассказал, этот арий пришедший учить"недолюдей" т на Донбассе, ,так это то ,что когда он(арий) обдристав шаровары, сдался в плен,его поили водкой и кормили селедкой под песни ЛюбЭ
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Эта анонимная дичь на которую ссылаются просто вспомнила донецкий подвал и бригаду "рабочих")))
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