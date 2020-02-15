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15 лютого • оновлено в 12:30
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"Путін очолить Майдан": Соколова потролила росіян через схеми Януковича

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Українська журналістка Яніна Соколова влаштувала тролінг росіянам через корупційні схеми експрезидента-утікача Віктора Януковича і його прем'єр-міністра Миколу Азарова. Вони привласнили собі в Росії елітні ділянки землі, чим викликали гнів місцевого населення.

Цю ситуацію телеведуча прокоментувала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"А пам'ятаєте, був такий президент в Україні, як цар Мідас: до чого не доторкнеться – все ставало його. Починав із шапок – закінчив страусами. Але тут з'ясувалося, що зовсім не закінчив", – пожартувала Соколова, процитувавши новину про те, як Янукович під Сочі через суди забирає ділянки в заповідній зоні.

Соколова й Путін

Соколова й Путін

Крім того, вона акцентувала увагу глядачів на обуренні росіян, які поскаржилися на те, що тепер не можуть потрапити до популярного місця відпочинку – озера – і навіть до кладовища.

"Яка цікава й захоплива історія! Ай-ай-ай, яку людину "майдануті" вигнали!" – підколола їх журналістка, натякаючи на російські фейки про "переворот" в Україні та "вигнання" Януковича.

Також Соколова нагадала про подібну аферу Азарова в Підмосков'ї – там експрем'єр-утікач і члени його сім'ї обзавелися елітними земельними ділянками.

"Поки ви там кричите: "Крим наш", – їдете на Донбас воювати, сирійських "братчиків" захищаєте, вже шостий рік триває повільна повзуча окупація Росії "кровосісями". І не за горами той день, коли Путін очолить Майдан в Росії проти Януковича", – звернулася до росіян журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова яскраво відповіла на пропагандистське новорічне привітання експрем'єр-міністра України Миколи Азарова, роблячи відсилання до негативних персонажів фільму "Зоряні війни".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Путін Віктор Янукович Микола Азаров Яніна Соколова
Місце
Росія
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Golan Sim
Golan Sim
"Отьипитесь, отьипитесь", - капризно ворковала янина у окружной трассы, подмахивая между миньетами. ))
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Ку Алексей
Ку Алексей
кого оно может потроллить?
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