"Путін очолить Майдан": Соколова потролила росіян через схеми Януковича

Українська журналістка Яніна Соколова влаштувала тролінг росіянам через корупційні схеми експрезидента-утікача Віктора Януковича і його прем'єр-міністра Миколу Азарова. Вони привласнили собі в Росії елітні ділянки землі, чим викликали гнів місцевого населення.

Цю ситуацію телеведуча прокоментувала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"А пам'ятаєте, був такий президент в Україні, як цар Мідас: до чого не доторкнеться – все ставало його. Починав із шапок – закінчив страусами. Але тут з'ясувалося, що зовсім не закінчив", – пожартувала Соколова, процитувавши новину про те, як Янукович під Сочі через суди забирає ділянки в заповідній зоні.

Соколова й Путін

Крім того, вона акцентувала увагу глядачів на обуренні росіян, які поскаржилися на те, що тепер не можуть потрапити до популярного місця відпочинку – озера – і навіть до кладовища.

"Яка цікава й захоплива історія! Ай-ай-ай, яку людину "майдануті" вигнали!" – підколола їх журналістка, натякаючи на російські фейки про "переворот" в Україні та "вигнання" Януковича.

Також Соколова нагадала про подібну аферу Азарова в Підмосков'ї – там експрем'єр-утікач і члени його сім'ї обзавелися елітними земельними ділянками.

"Поки ви там кричите: "Крим наш", – їдете на Донбас воювати, сирійських "братчиків" захищаєте, вже шостий рік триває повільна повзуча окупація Росії "кровосісями". І не за горами той день, коли Путін очолить Майдан в Росії проти Януковича", – звернулася до росіян журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова яскраво відповіла на пропагандистське новорічне привітання експрем'єр-міністра України Миколи Азарова, роблячи відсилання до негативних персонажів фільму "Зоряні війни".

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