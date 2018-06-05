Путін обдурив з С-400 - Олег Жданов

Пам'ятаючи, що агресія Росії проти України почалася після Олімпіади в Сочі, виникають побоювання щодо чергової великої спортивної події, які пройде в Росії - чемпіонату світу з футболу, і головне - того, що може відбутися після неї.

Наскільки велика небезпека того, що у Кремля з'явиться бажання нових завоювань?

Чи може непроста ситуація поблизу адміністративного кордону з Кримом призвести до нових проблем?

Чим загрожує історія з постачанням Катару російських зенітно-ракетних комплексів С-400? І чи існують вони взагалі?

Про це та багато іншого у другій частині інтерв'юOBOZREVATELрозповів військовий експерт Олег Жданов.

Першу частину інтерв'ю читайте тут.

- Ми пам'ятаємо, що було після Олімпіади в Сочі. Попереду - чемпіонат світу, який теж пройде в Росії. У зв'язку з цим озвучується версія про те, що апетити Путіна знову можуть зрости і в нього може виникнути бажання відтяти шмат території України.

На вашу думку, чи має така версія право на існування?

- Як версія - так, вона має право на існування. Але я б сказав, що вона на сьогоднішній день не вигідна нікому, в першу чергу, Російській Федерації.

Олег Жданов YouTube

По-перше, у них і так проблеми з гостями - ще подивимося, хто поїде на чемпіонат. Політики вже влаштували демарш і оголошують бойкот чемпіонату. Тобто великої політичної тусовки не буде, на яку розраховував Путін.

По-друге, у Росії немає достатніх сил і засобів на це. Ми не бачимо уздовж наших кордонів резервів, палива, продовольства, медичних препаратів, ми не бачимо розгортання польових госпіталів.

І найголовніше - ми не бачимо мобілізаційного резерву. Хто піде в бій? Де заклики резервістів і постійне проведення зборів з ними? Де розгортання частин на базі мобілізованих?

Це вже не 2014 рік. Під час першого вторгнення вони йшли як на парад. Кинули кілька батальйонів тактичних груп, в основному повітряно-десантних військ, і наші добробати їх молотили капітально і відвойовували назад територію.

Якби один великий воєначальник не зупинив наступ в липні місяці на десять днів, то вони спокійно могли б вийти на державний кордон України та Росії до приходу основних сил Російської Федерації, які потім, в серпні, влаштували нам Іловайський котел.

- Постійний представник президента України в Криму Борис Бабин звернув увагу на небезпечну ситуацію, що склалася поблизу адміністративного кордону Криму, зокрема, в Генічеському районі Херсонської області. Чи можна говорити про загрозу відділення цього регіону від України?

- Загрози відділення немає, але загроза смути, посіяної на нашій території - є.

Питання тільки в тому, що у нас немає ідеології. На сьогоднішній день у нас повністю відсутня державна ідеологія в плані просування і розвитку національної ідеї. Все спускається на гальмах.

І тому держава не вживає ніяких заходів, щоб мотивувати людей жити в нашій країні, під нашим прапором. Не створює робочих місць, не виділяє додаткових коштів для розвитку інфраструктури тощо.

Тому, звісно, вони зляться.

Наша держава повинна приводити в порядок ці прикордонні області, наповнювати грошима і ідеологією. І робити все можливе, щоб люди не дивилися на ту сторону з заздрістю, а навпаки - їм заздрили з того боку.

- Останнє запитання - щодо С-400. Ви вже сказали, що їх ніхто не бачив, поки це лише мультики. Ви знаєте, що Саудівська Аравія пообіцяла нанести удар по Катару, якщо Росія надасть цій країні С-400. Як ви оцінюєте ймовірність такого удару?

- Немає сенсу наносити удари по Катару, тому що вони не можуть дати раду своєму газу.

Раніше їх основним покупцем були США, а коли після сланцевої революції Сполучені Штати з покупця перетворилися на продавця природного газу, Катар залишився зі своїм газом, і не знає, кому його продавати.

До речі, війна в Сирії заважає йому прокласти свою трубу.

Що стосується поставок російського озброєння, то РФ просто шукає больові точки, за допомогою яких вона могла б впливати на ситуацію на Близькому Сході. Їх дуже сильно в Сирії затиснув Ізраїль, і Росія нічого не може зробити.

Повертаючись до теми С-400. Як у всьому світі продається озброєння? Воно демонструється. Знімаються рекламні ролики, показуються пуски, бойове застосування. А ще краще, якщо б в тій же війні в Сирії розгорнули і показали результати у вигляді збитих "Томагавків", збитих ізраїльських літаків тощо.

Але нічого цього ніхто не бачив. Ви бачили С-400 хоч на одній міжнародній виставці озброєнь?

Це, до речі, свідчить ще й про стан економіки Росії. Путін шукає гроші. Він продає ідею. "Я вам поставлю С-400, дайте грошей". Для чого? Для того, щоб його побудувати.

- Тобто, поки немає реальних зразків?

- Так. Розробка, звичайно ж, є. Можливо, є якийсь зразок в металі, хоча навряд чи. Якби він був, іноземні розвідки вже давно все сфотографували б, і ми б все знали.

Новини Під час репетиції путінського параду заглох новенький танк

Це так само, як танк "Армата", який 3 роки катається на парадах в Москві, але ніхто досі не знає його тактико-технічних характеристик. Його ніхто не бачив зсередини.

До речі, це той, який одного разу заглох на Красній площі.

Гіперзвукові ракети - так, є їх перші зразки. Були їхні перші пуски, їх характеристики приблизно відомі. Але гіперзвукові ракети - це невеликі ракети ближньої дії. Вони використовуються для ураження звичайних ракет і авіації.