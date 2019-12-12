Путін обдурив Зеленського: на Донбасі розв'язалися криваві бої

Двоє українських військових отримали поранення внаслідок бойових дій на Донбасі в середу, 11 грудня. Так Росія не виконує взяті на себе зобов'язання зі сталого припинення вогню, про яке домовилися на зустрічі "нормандської четвірки".

Всього за добу збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 5 обстрілів:

біля Новомихайлівки – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

неподалік Павлополя – з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

біля Лебединського та Авдіївки – з СПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

неподалік Мар'їнки – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів:

двічі неподалік Зайцевого – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Кримського і двічі біля Майського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, троє українських воїнів загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі 9 грудня.

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