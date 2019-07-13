"Путін – нехороша людина": помилуваний Зеленським росіянин розповів про тортури

Помилуваного президентом України Володимиром Зеленським політв'язня Сергія Литвинова, випустили на волю.

Росія передала його для відбування покарання в колонію Харкова, его більше 4 місяців утримували в колонії Харкова, передає Громадське.

"Катували слідчі, прокурори і вищі люди, які знаходяться в Москві у Путіна. Хочу сказати, що Путін - це нехороша людина. І катували, і знущалися, і принижували, і все, що можна було. Я нічого хорошого там так і не побачив, все було боляче і жорстоко", - розповів він про своє ув'язнення в РФ.

Сергій Литвинов

Українського політв'язня Літвінова випустили з КОЛОНІЇ в Харькове - его помілував Зеленський. В России українця за сфабрикованість звинувачений засудили до 8,5 років ув'язнення. После 5 років, проведених в российских колоніях, его відправілі відбуваті наказание в Україну pic.twitter.com/F6UlURmcUm - Hromadske.UA (@HromadskeUA) July 13, 2019

Литвинов подякував Зеленському за помилування, громадськості і ЗМІ - за підтримку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Литвинов, який був засуджений в Росії за сфабрикованими звинуваченнями за розбій, відбував покарання в Україні в колонії Харкова.

У Росії він провів у в'язниці п'ять років. Йому залишалося ще 3,5 року відсидіти в Україні.

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