Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Путін – нехороша людина": помилуваний Зеленським росіянин розповів про тортури

2.8т Читати матеріал російською

Помилуваного президентом України Володимиром Зеленським політв'язня Сергія Литвинова, випустили на волю.

Росія передала його для відбування покарання в колонію Харкова, его більше 4 місяців утримували в колонії Харкова, передає Громадське.

"Катували слідчі, прокурори і вищі люди, які знаходяться в Москві у Путіна. Хочу сказати, що Путін - це нехороша людина. І катували, і знущалися, і принижували, і все, що можна було. Я нічого хорошого там так і не побачив, все було боляче і жорстоко", - розповів він про своє ув'язнення в РФ.

Сергій Литвинов

Сергій Литвинов

Литвинов подякував Зеленському за помилування, громадськості і ЗМІ - за підтримку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Литвинов, який був засуджений в Росії за сфабрикованими звинуваченнями за розбій, відбував покарання в Україні в колонії Харкова.

У Росії він провів у в'язниці п'ять років. Йому залишалося ще 3,5 року відсидіти в Україні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Харків
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
7
8
Смішно
7
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ин Хозя
Ин Хозя
Кстати сейчас только понял, умение доносить мысль, чем то Кличка напомнило, ну либо он ему текст и писал)!
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0
Ин Хозя
Ин Хозя
Глядя на видео, чёт ассоциация пришла в голову, он как по памяти стишок заученный рассказывает! Да и вид у него, как будто не был за решеткой, а отдыхал где нибудь!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
CARGO 100
CARGO 100
"Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко ..." От даёт ... Полудурок рассчитывал на тайский массаж после разбоя ...
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0

Блоги / думки

ads pixel