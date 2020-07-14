Путін не здатний на лобову атаку на Україну, – офіцер ВМС США

Тетяна Гайжевська Розслідування 19:12, 14.07.2020 Оновлено: 20:21, 14.07.2020

Росія не готова до повномасштабної війни з Україною. Лобової атаки з боку Кремля не передбачається.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив капітан першого рангу Військово-морських Сил США у відставці Гаррі Табах. "Путін продовжуватиме смикати за ниточки в Криму, на Донбасі, але в лобову він не піде", – запевнив він.

За оцінками Табаха, Російська Федерація ніколи не була готова до повномасштабної війни з суто військової точки зору. "Після Грузії вона це зрозуміла", – зауважив він.

Водночас повномасштабний наступ суперечить "манері" президента Росії Володимира Путіна, додав капітан.

"Що стосується президента Росії, який зараз, я думаю, почувається більш упевнено в тому, що він тепер "цар всієї Русі" надовго, то це не його манера – воювати в лобову, воювати повномасштабними війнами", – сказав Табах.

За його прогнозами, Кремль продовжуватиме чинити опосередкований вплив на Україну, "смикаючи за ниточки" на окупованих територіях Криму і сходу країни. Зокрема, граючи на темі "русского міра".

Повну версію інтерв'ю з Гаррі Табахом скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж припустив, що президент РФ Володимир Путін може спробувати ініціювати дострокові вибори президента в Україні.

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