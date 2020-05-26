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26 травня • оновлено в 23:26
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Путін не віддасть Крим Україні: Бєлковський назвав причину

3.2т
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Президент Росії Володимир Путін не має наміру віддавати анексований Крим Україні, тому що для нього окупація півострова – це "найбільше досягнення правління".

Таку думку в інтерв'ю виданню "Гордон" висловив російський політолог Станіслав Бєлковський. "Для нього віддати Крим – значить, накласти на себе руки. Цього не буде", – вважає він.

"Цього не буде!" Політолог пояснив, чому Путін не віддасть Крим

Колаж

Бєлковський додав, що це ще не найгірше. "Справа в тому, що хто б не прийшов після Путіна: от уявімо собі щось малоймовірне, що наступним президентом стає Олексій Анатолійович Навальний. Він що, віддасть Крим? Ні. Безумовно, він буде апелювати до аргументу, що переважна більшість населення Росії і Криму категорично проти зміни нинішнього фактичного статусу півострова, тому зробити не можна нічого", – сказав політолог.

Із територіями ОРДЛО, за його словами, "інша справа" і Донбас Україні можна повернути.

"Це питання можна вирішити, тільки ніхто нічого не робить, щоб його вирішувати. А міжнародні бюрократи, як завжди, зацікавлені в тому, щоб конфлікт був нескінченний", – впевнений Бєлковський.

До іноземних політиків, на думку експерта, апелювати безглуздо, тому що чим довше триває будь заморожений конфлікт, "тим більше грошей їм виділяється на його супровід".

"Подібно до відомих адвокатів з анекдоту про те, як батько викликає адвоката-сина і каже: "Ти повний ідіот: ти виграв справу, на якій ми годувалися 50 років".

Так ось, якщо заморожений конфлікт триває нескінченно, то дружні ряди міжнародної бюрократії найчастіше цьому дуже раді, що б вони формально не проголошували", – зазначив політолог.

"Цього не буде!" Політолог пояснив, чому Путін не віддасть Крим

Фото: Станіслав Бєлковський / Facebook

Як писав OBOZREVATEL, Станіслав Бєлковський також заявив, що повернення ОРДЛО під українську юрисдикцію в Росії "обговорюється цілком серйозно і можливе", проте виправданням для Кремля можуть стати Мінські домовленості.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особи
Станіслав Бєлковський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новини Криму політика Крим
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