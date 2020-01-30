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30 січня • оновлено в 10:12
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"Путін не віддасть Крим і Донбас": Сенцов закликав підвищити ставки у війні з Росією

2.4т
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Повернути Крим і Донбас під контроль України можна тільки після того, як влада президента Росії Володимира Путіна впаде, бо він не віддасть ці українські території ніколи.

Таку думку висловив режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов в інтерв'ю Мирославі Гонгадзе ("Голос Америки") під час його перебування у США. За його словами, необхідно "підвищити ставки, а не замирювати агресора".

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Олег Сенцов

Олег Сенцов

Скріншот із відео

"Питання повернення Криму – це стратегічне питання і на довгі роки. Це не можна вирішити завтра шляхом переговорів із Путіним. Путін взагалі не хоче нічого про це чути. Водночас ми повинні продовжити тиск на нього: і Україна, і Америка, і Європа, всі наші союзники, щоб не дати Путіну цю ситуацію зафіксувати, якось домовитися з усіма і якось уникнути цього протистояння, санкцій, щоб ця ситуація стала нормою", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сенцов заявив, що бачить шлях встановлення миру на Донбасі тільки у боротьбі. Він наголосив, що його позиція відрізняється від уявлень президента України Володимира Зеленського.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Війна на Донбасі Анексія Криму Санкції проти Росії Російсько-український конфлікт
Особи
Олег Сенцов Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Выдайте ему парабеллум и отправьте его на оос, пусть борется
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2
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Вы сначала воевать начните с Россией, а не балаболить. Прежде чем ставки повышать
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Какое значение имеют слова Сенцова- никаких.
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