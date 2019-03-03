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Путін не вічний: топ-пропагандисту Кремля тонко натякнули на розплату

13.3тЧитати матеріал російською

Племінника російського топ-пропагандиста Сергія Кисельова, засудженого в Німеччині за війну на боці "ДНР", могли заарештувати з вини його ж дядька.

Дмитро Кисельов в 2016 році в ефірі заявив, що його родич воює на боці терористів, написав у своєму блозі на "Ехо Москви" журналіст Матвій Ганапольський.

"Пацана взяли в Болгарії, переправили до Німеччини, де він і отримав термін. Термін дали не за конкретні докази, що він там воював, а тому, що "багато на це вказує", – пояснив Ганапольський.

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Він також припустив, що племінник після звільнення з в'язниці захоче помститися Дмитру Кисельову за хвастощі.

Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов

Комсомольська правда

"Думаю, що коли той вийде з в'язниці, він сповна віддячить дядьку. Як бачимо, гордість за участь в донбаській авантюрі цінується тільки путінською камарилью, а на території решти світу оцінюється тюремним терміном. А ще дядькові слід подумати про своє власне майбутнє. Путін не вічний", – заявив Ганапольський.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Дмитро Кисельов
Місце
Росія
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Koviazin Flexandr
Koviazin Flexandr
Добакланился кисель. Ничего, племяш из тюряги выйдет и расскажет тебе, пидору, как его "любили" зэки. Обзавидуешься, мразь.
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