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11 грудня • оновлено в 07:50
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Путін не вгамував: "Л/ДНР" посилили обстріли на Донбасі

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Жоден український вояк не був поранений або вбитий в результаті бойових дій на Донбасі 10 грудня.

У той же час стало відомо про те, що у вівторок збройні формування Російської Федерації 11 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

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Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстрілу:

  • у Лебединського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Широкиного – з автоматичних гранатометів.

Путін не вгамував: "Л/ДНР" посилили обстріли на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 7 ворожих обстрілів:

  • неподалік Майорського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • поблизу Кондрашевської Нової – зі стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно;

  • біля Шумів – з РПГ і великокаліберних кулеметів; станкових протитанкових гранатометів;

  • двічі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, знарядь БМП-1 і

  • поблизу Катеринівки і Новолуганського – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі трагічно загинули воїни ЗСУ. Троє військових підірвалися на вибуховому пристрої.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
?!? Так оно же х*йло! Оно даже для орков не авторитет
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