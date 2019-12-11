Путін не вгамував: "Л/ДНР" посилили обстріли на Донбасі

Жоден український вояк не був поранений або вбитий в результаті бойових дій на Донбасі 10 грудня.
У той же час стало відомо про те, що у вівторок збройні формування Російської Федерації 11 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.
Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстрілу:
у Лебединського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
двічі неподалік Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
поблизу Широкиного – з автоматичних гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 7 ворожих обстрілів:
неподалік Майорського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
поблизу Кондрашевської Нової – зі стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно;
біля Шумів – з РПГ і великокаліберних кулеметів; станкових протитанкових гранатометів;
двічі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, знарядь БМП-1 і
поблизу Катеринівки і Новолуганського – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі трагічно загинули воїни ЗСУ. Троє військових підірвалися на вибуховому пристрої.
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