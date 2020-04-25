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25 квітня • оновлено в 22:02
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Юристка пояснила, чому Путін не буде покараний за війну в Україні

7.4т
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Президенту Росії Володимиру Путіну швидше за все вдасться уникнути покарання за агресію в Україні та розв'язану війну.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Гордон" виявила юристка, експертка в сфері політичної злочинності і викладачка Національної школи суддів України Ганна Маляр.

"Я запитувала багатьох фахівців із міжнародного кримінального права. Вони не вірять, що Росію притягнуть до відповідальності.

У Римському статуті записано чотири види злочинів, на які поширюється юрисдикція МКС, – геноцид, військові злочини, агресія і злочини проти людяності. Але довгі роки визначення агресії в Римському статуті не було, відповідно, і справи за фактами агресії не розглядалися , – розповіла вона.

Володимир Путін

Володимир Путін

Крім того, з Римського статуту випливає, що притягати до відповідальності на міжнародному рівні вийде тільки командування.

"Рядових учасників незаконних збройних формувань, які взяли в руки зброю, неможливо залучати... Росія зробила все, щоб уникнути міжнародної кримінальної відповідальності за розпочату війну", – зазначила юристка.

Як підкреслила вона, Росія, яка не ратифікувала Римський статут, тим не менше брала участь у комісії з розробки визначення агресії та внесла ряд пропозицій на свою користь.

На запитання про те, чи можна буде покарати безпосередньо Путіна, Маляр відповіла: "У теорії".

"Але на практиці Росія, згідно з конституцією, не видає своїх громадян міжнародним судовим інституціям. Крім того, Путін же планує внести в конституцію РФ довічну недоторканність колишніх президентів. Тобто він застрахується навіть від національного правосуддя в разі зміни влади", – пояснила вона.

Анна Маляр

Анна Маляр

Facebook / Anna Maliar

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно глава Росії Володимир Путін підписав закони, які спрощують отримання громадянства РФ, а також звільняють жителів окупованих районів Донбасу від сплати мита при його оформленні.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Ганна Маляр
Місце
Росія
Тег
політика
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Пересичные никак не расстанутся с идеей отвезти Путина в Гаагу)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, кто убил сотни детей на Донбассе?
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Zhikharev Dmitry, ганDон ВВП, более известный в мире как хUйло !!!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вполне возможно, киевляне будут хоронить своих детей, как хоронили Дончане... так будет справедливо... и тогда не говорите А НАС ЗА ЩО... ничего личного, за все в этой жизни надо отвечать
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