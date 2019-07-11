Путін може вдарити "Іскандерами" по Херсону і Миколаєву: Бабін попередив про небезпеку

Росія є непередбачуваною державою і може в будь-який момент вдарити по Україні. Тому українським військам потрібно бути готовими оборонятися.

Таку думку висловив колишній постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін "Апострофу". За його словами, в України щодо цього неправильна стратегія.

"Є певні завдання у СБУ. Питання в тому, чи вирішуються вони. Є завдання у прикордонників – і тут теж величезне питання щодо багатьох позицій. Питання до військових. Який реальний оборонний потенціал України в потрібному напрямку? Що у нас із Військово-морськими силами і з ППО? Чи знаємо ми про плани росіян? Чи готові до відбиття цих планів і якоїсь протидії?" – зазначив він.

За словами Бабіна, від Росії можна чекати чого завгодно.

"Якщо воно дозволяє собі торпедувати американські підводні човни в територіальних водах США, то не можна гарантувати, що завтра не запустить декілька "Іскандерів" по Херсону або Миколаєву. Це проблема, до якої хоча б потрібно бути готовими. А нам пропонують вірити в краще і співати гімн або складати паперові кораблики. Це неправильна стратегія", – заявив Бабін.

Він додав, що сценарій повернення Криму передбачає декілька стадій.

"Ми зараз навіть не почали його реалізовувати. Ми ще навіть не зупинили російську агресію. Поки йде сценарій використання Криму як знаряддя агресії проти України. Російська стратегія не зламана, вона наступає, а ми проводимо наради, "бідкаємося і розводимо руками". У нас немає ніякого плану дій", – підсумував політик.

Борис Бабін "Апостроф"

Як повідомляв OBOZREVATEL, виступаючи під час офіційного візиту до Риму, президент Росії Володимир Путін визнав, що його країна є стороною конфлікту на Донбасі.

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