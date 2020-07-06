Путін може піти в наступ коли завгодно, – Геращенко

Народна депутатка України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко вважає, що загроза повномасштабного військового вторгнення російської армії в нашу країну нікуди не зникла. Ба більше, президент Росії Володимир Путін може розпочати його будь-якої миті.

Таке попередження вона озвучила в інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву". Політикиня наголосила, що лідер країни-агресорки ніколи не відмовлявся від ідеї повного підкорення України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Путін ніколи ж не припиняв своїх хижих планів щодо України. І нікуди не зникали ці угруповання російські не лише біля наших кордонів, а й на окупованих територіях. Де перебувають тисячі ФСБвців, тисячі представників російських Збройних сил? Чи може Путін піти в наступ і коли це йому спаде на думку? Коли завгодно", – переконана парламентарка.

За словами Геращенко, вірогідність такого сценарію зростає на фоні катастрофічного, рекордного падіння рейтингу Путіна у Російській Федерації. Крім того, певні сигнали вона побачила і в голосуванні за скандальні поправки до російської конституції.

"Вона просто обнулить термін диктатора для того, щоби він ще на 10 років керував країною. От уявіть собі: в Україні вже змінилося п'ять президентів, а там виросло покоління дітей, які думають, що він безсмертний, що він вічний, що Путін і президент – це синоніми", – висловила занепокоєння нардепка.

"Власне, йому коли завгодно може спасти на думку йти далі, захоплювати далі після внесення змін до конституції, яка просто ускладнить повернення Криму і взагалі інших окупованих територій. Він дійсно може рухатися далі", – резюмувала представниця "ЄС".

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