Путін може піти на розширення ОРДЛО: Піонтковський назвав причину

Стрімке зниження рейтингу президента РФ Володимира Путіна і реакція на це владної верхівки Росії становить небезпеку для України.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський опозиційний політик Андрій Піонтковський. "Раптом вони вирішать, що повернути любов мас можна ще одним патріотичним кроком із "збирання російських земель" – ескалацією конфлікту в Україні або розширенням ОРДЛО до кордонів Донецької і Луганської областей", – допустив він.

Опозиціонер додав, що на подібний крок може зважитися не тільки Путін, а й будь-який наступний президент РФ. "Вони однаково ненавидять Україну".

У той же час Піонтковський підкреслив, що військово-політичний істеблішмент США дотримується твердої позиції щодо підтримки України.

Володимир Путін

У цьому контексті опозиціонер нагадав про розмову радника з національної безпеки президента США Роберта О'Брайена з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. "З американської сторони було твердо заявлено, що будь-яка ескалація в Україні і навіть в Білорусі, спроба анексії, буде зустрінута найжорсткішими економічними заходами".

Зокрема, мова може йти про нафтове ембарго, відключення від банківської системи SWIFT і арешт російських активів в США. "Цього досить для того, щоб запобігти такій агресії", – підкреслив Піонтковський.

Повну версію інтерв'ю з Андрієм Піонтковським скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL в терористичних "ДНР" і "ЛНР" не раз робили заяви про намір розширити межі "республік" до кордонів Луганської та Донецької областей. Так, в грудні ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що незабаром "народна рада" псевдореспублікі ухвалить "закон про держкордон".