Путін може піти на розширення ОРДЛО: Піонтковський назвав причину

У Кремлі можуть розглядати варіант ескалації конфлікту на Донбасі або розширення кордонів ОРДЛО

Оточення президента РФ Володимира Путіна може прийняти рішення про повернення «народної любові» лідеру, який втрачає рейтинг

Стрімке зниження рейтингу президента РФ Володимира Путіна і реакція на це владної верхівки Росії становить небезпеку для України.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський опозиційний політик Андрій Піонтковський. "Раптом вони вирішать, що повернути любов мас можна ще одним патріотичним кроком із "збирання російських земель" – ескалацією конфлікту в Україні або розширенням ОРДЛО до кордонів Донецької і Луганської областей", – допустив він.

Опозиціонер додав, що на подібний крок може зважитися не тільки Путін, а й будь-який наступний президент РФ. "Вони однаково ненавидять Україну".

У той же час Піонтковський підкреслив, що військово-політичний істеблішмент США дотримується твердої позиції щодо підтримки України.

Володимир Путін

У цьому контексті опозиціонер нагадав про розмову радника з національної безпеки президента США Роберта О'Брайена з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. "З американської сторони було твердо заявлено, що будь-яка ескалація в Україні і навіть в Білорусі, спроба анексії, буде зустрінута найжорсткішими економічними заходами".

Зокрема, мова може йти про нафтове ембарго, відключення від банківської системи SWIFT і арешт російських активів в США. "Цього досить для того, щоб запобігти такій агресії", – підкреслив Піонтковський.

Повну версію інтерв'ю з Андрієм Піонтковським скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL в терористичних "ДНР" і "ЛНР" не раз робили заяви про намір розширити межі "республік" до кордонів Луганської та Донецької областей. Так, в грудні ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що незабаром "народна рада" псевдореспублікі ухвалить "закон про держкордон".

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