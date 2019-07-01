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"Путін може домовитися з Путіним": Цимбалюк розшифрував ультиматум Росії Україні

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Виступаючи на прес-конференції після саміту G20 в Осаці, президент Росії Володимир Путін публічно вихваляв свого кума Віктора Медведчука за звільнення чотирьох українців з полону. Таким чином він показав світу і Україні, що домовитися про будь-який мирний прогрес з ним може тільки його ставленик.

Таку думку озвучив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

Володимир Путін

"На городі бузина, а в Києві дядько. Путін каже: "Беріть приклад з Медведчука, тобто з мого представника в Україні. Ось він показує, що може домовитися з Путіним". Він веде прямі переговори з російськими гауляйтерами і тим самим відстоює або показує, що у нас – "громадянська" війна. А це і потрібно Кремлю, бо весь світ досі сприймає дії Російської Федерації як військове вторгнення і окупацію", – пояснює він.

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Цимбалюк додав, що не вважає збігом той факт, що при кожному публічному виступі Путін завжди характеризує Медведчука як політика, який добре справляється зі своїми обов'язками і зумів повернути в Україну чотирьох полонених (втім, деякі з них є дезертирами).

"Напевно, Путін хоче послати сигнал українському суспільству про те, що тільки він може домовитися з ним. Тобто Путін і його представник в Україні Медведчук. Тобто Путін може домовитися з Путіним. Це логічно", – розкрив логіку російського президента журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" після переговорів з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком звільнили чотирьох полонених українців: Дмитра Великого, Якова Веремейчика, Максима Горяїнова і Едуарда Міхєєва. В аеропорту Мінська відбулася передача українській стороні чотирьох громадян. Їх привезли літаком з Ростова. Разом з полоненими були передані їхні паспорти та документи про звільнення, заявив Медведчук.

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Теми
Російсько-український конфліктобмін полоненими
Особи
Роман ЦимбалюкВолодимир ПутінВіктор Медведчук
Місце
Росія
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