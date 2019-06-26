Путін косо дивиться? В Україні посилять захист військових складів

Україна отримає від США фінансову допомогу в розмірі $ 4 млн для захисту своїх складів боєприпасів.

Відповідний меморандум підписали представники українсько-американської групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю на засіданні у Вашингтоні, повідомляє прес-служба Посольства України в США в Facebook.

Так, документ погодили т. в.о. директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський і помічник Держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер у присутності посла України в США Валерія Чалого.

Пожежа на складі боєприпасів у Балаклії Скріншот із відео

Відомо, що засідання Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю проводяться два рази на рік, по черзі в Києві і Вашингтоні.

"Ці зустрічі є важливим двостороннім форумом для обговорення взаємодії між державами у сфері міжнародної безпеки, запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки, контролю технологій, діючої санкційної політики у контексті протидії російській агресії", – підкреслили в посольстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Палата представників Конгресу США схвалила проекти законів, у яких передбачено майже 700 млн доларів фінансової допомоги для України.

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