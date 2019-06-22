Путін "кинув" будівельників Кримського моста: вони зробили зізнання на камеру. Відео

Будівельники Керченського моста записали відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна через те, що вже більше півроку не можуть отримати належні за контрактом гроші.

Про це повідомляє "Крим.Реалії". Керівники 15-ти компаній, які брали участь у будівництві, звинувачують у своїх проблемах фірму "ДЕКО", яка є субпідрядником компанії "СГМ-Мост" наближеного до президента РФ бізнесмена Аркадія Ротенберга (щоб подивитися ролик, поскрольте сторінку вниз).

Загальна сума заборгованості, за словами росіян, становить майже півмільярда рублів.

Володимир Путін Колаж

"Шановний Володимире Володимировичу! До вас звертаються керівники організацій, що беруть участь у будівництві Керченського моста.

На будівництво були виділені цільові бюджетні кошти. Але в результаті шахрайських дій керівництва "Фірми ДЕКО" – це субпідрядник "СГМ-Мост" – гроші так і не дійшли до організацій. Більше 40 організацій так і не отримали кошти за виконані обсяги робіт", – сказано в зверненні до російського президента.

Скрін відеозвернення

"Фірми, розуміючи складність і терміни здачі в експлуатацію моста, використовували свої кошти, а іноді і позикові. У результаті змушені стояти на межі банкрутства", – додали будівельники.

Звернення керівників компаній-учасників будівництва Кримського моста до президента РФ, генерального прокурора і голови СК Крим.Реалії

Відзначається, що АТ "Фірма ДЕКО", судячи із заблокованих рахунків і десятків арбітражних справ, у яких вона виступає відповідачем, переживає великі фінансові проблеми.

За останній рік у ній змінилося кілька директорів, останній із яких був призначений у якості кризового керуючого.

"Коли півтора роки тому ми почали брати участь у будівництві Кримського моста, це був дуже емоційний момент, що ми працюємо на такій великій будові. Національний проект, кінець кінців. Зараз ми відчуваємо розчарування, м'яко кажучи, дуже м'яко кажучи. А якщо бути точним , то кинули нас, держава кинула", – сказав у коментарі журналістам один з авторів відеозвернення до Путіна Олексій Борецький.

Лист від компанії "ДЕКО", у якому визнається борг перед одним із субпідрядників будівництва мосту Крим.Реалії

Нагадаємо, нещодавно в РФ було підписано угоду, згідно з якою компанія Аркадія Ротенберга "Мостотрест" отримає майже 900 млн рублів на обслуговування автомобільної частини Кримського моста до травня 2021 року.

Також стало відомо, що Кримський міст побудували за найдешевшим із запропонованих проектів, що принесло чималий дохід Ротенбрегу.

Аркадій Ротенберг РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня на ній запустили рух.

У "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський поїзд проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта й Судак.

14 червня в анексованому Криму окупанти здійснили стикування рейок залізничних колій на арці Керченського мосту.

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