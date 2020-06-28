Путін йде задом наперед і вважає Зеленського "братом", - Курносова

Президент Російської Федерації Володимир Путін розглядає Україну як країну, яка повинна бути під політичним патронатом РФ, а президента Зеленського – як "молодшого брата".

"Він йде задом наперед, він дивиться весь час назад. Йому весь час хочеться жити в тому світі, якого немає", – сказала в ефірі телеканалу O bozrevatel TV російська опозиціонерка Ольга Курносова. Так вона пояснила слова Путіна про те, що Зеленський обов'язково відвідає Москву.

"Навіщо йому зустріч із Зеленським? Якщо це "молодший брат", чому ж він не хоче зустрічатися зі "старшим братом"? Це вже не сімейні стосунки. Тому Путін упевнений, що рано чи пізно український президент визнає, що він "молодший брат" і ця зустріч відбудеться", – пояснила вона логіку президента Росії.

У той же час Курносова зазначила, що ця заява Путіна свідчить про те, що він "відірваний від реальності".

На її думку, керівник РФ продовжує мислити категоріями ХХ століття, зокрема, сподівається на новий "ялтинський мир", коли 5 держав визначатимуть напрямок розвитку всіх країн.

"Але "чорний лебідь" може прилетіти з будь-якого боку. Проти історії грати не можна. Коли довго граєш проти історії, рано чи пізно це закінчується", – резюмувала опозиціонерка.

Повну версію її коментаря читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін заявив, що візит президента України Володимира Зеленського в Москву неминучий. Раніше стало відомо, що його не запросили на парад Перемоги в Москву, який відбудеться 24 червня.